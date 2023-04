Remy Ramjiawan

Zaterdag 15 april 2023

Nelson Piquet junior heeft zich de afgelopen dagen gemengd in de discussie rondom de wereldtitel van 2008, die door Lewis Hamilton werd gewonnen. Hoewel Piquet het verontwaardigde gevoel van Felipe Massa maar al te goed begrijpt na Crashgate, wijst hij naar de eigen verantwoordelijkheid.

Massa zag in Brazilië 2008 de wereldtitel door zijn vingers glippen toen Hamilton in de laatste bocht Timo Glock voorbij ging. Een jaar later werd bekend dat de race in Singapore in 2008 was gemanipuleerd door het team van Renault. Piquet junior zorgde met een opzettelijke crash ervoor dat Fernando Alonso uiteindelijk de wedstrijd kon winnen. Bernie Ecclestone was destijds de eigenaar van de Formule 1 en onlangs vertelde hij dat de FIA, maar ook hijzelf al eerder van de ongeregeldheden op de hoogte was. Het is voor Massa het startschot geweest om te onderzoeken of er nog iets kan worden gedaan aan de titelstrijd van 2008, maar de hoofdrolspeler van die dag (Piquet junior) legt het verlies van de titel bij de Braziliaan zelf neer.

Verpeste pitstop

De crash die Piquet junior veroorzaakte, is volgens de Braziliaan niet de reden dat Massa uiteindelijk de titel op één punt verloor. "Het (de crash red.) was niet bedoeld om Felipe te storen. Het was niets van dien aard. Felipe had heel goed die race kunnen winnen als dat niet was gebeurd bij de pitstop", zo legt Piquet junior uit in de podcast Pelas Pistas. Hij doelt daarmee op het feit dat Massa tijdens de safety car-situatie in Singapore tijdens zijn pitstop de tankslang meenam bij het op rijden van de fastlane. Aan het einde van de pitstraat zette de Braziliaan zijn Ferrari stil, zodat de monteurs de fout konden herstellen. Daarmee verloor Massa waardevolle plekken en kwam hij als dertiende en dus puntloos over de streep.

Felipe Massa wacht aan het einde van de pitstraat op de monteurs.

Juridische stappen

Massa is inmiddels bezig om de juridische stappen te onderzoeken. "Na 15 jaar horen we dat de [voormalige] eigenaar [van de Formule 1] zegt dat hij er in 2008 er al vanaf wist, samen met de president van de FIA, en dat ze niets hebben gedaan om zo de naam van Formule 1 niet te beschadigen. Dit is ontzettend triest, om te weten dat de resultaten van deze race niet mee hadden moeten tellen en dat ik dan een titel zou hebben", zo luidt de motivatie voor zijn zaak. Ondanks de poging om het resultaat terug te draaien, heeft Massa ook aangegeven dat hij de kans klein acht dat er daadwerkelijks iets gaat veranderen.