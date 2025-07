Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton legt op de persconferentie in België uit dat hij eigenlijk niet doorhad dat Christian Horner was ontslagen bij Red Bull. De Engelsman is, naar eigen zeggen, niet zo bezig met de andere teams en blikt daarnaast terug op een gesprek dat hij zelf had met de vertrokken teambaas van Red Bull Racing.

Daags na de race in Silverstone werd bekend dat Horner werd ontslagen bij het Oostenrijkse team. Tegenover onder andere GPFans legt Hamilton uit dat hij met andere dingen bezig was toen het nieuws bekend werd: "Ik was er eigenlijk niet echt mee bezig. Als ik niet bij de raceweekenden ben, let ik niet echt op wat er in de Formule 1 gebeurt, behalve wat er binnen ons team speelt. Dus ik was niet verrast, maar ook niet onverschillig. Ik ging gewoon mijn eigen gang."

Red Bull heeft stappen gezet onder leiding van Horner

Wel benadrukt de Engelsman dat het vervangen van een CEO impact heeft op het team: "En natuurlijk denk ik dat wanneer je een CEO of iemand die een organisatie leidt verandert, die persoon zijn eigen aanpak meebrengt en meestal veranderingen doorvoert. Dat is onvermijdelijk, maar dat kost tijd." De impact van Horner op Red Bull Racing is volgens hem wel duidelijk: "Het team heeft geweldige progressie geboekt."

Hamilton en Horner klikten niet in 2005

Nog voordat Hamilton in 2007 aansloot bij de Formule 1, had hij een gesprek met Horner: "Ik herinner me dat ik in 2005 met Christian zat, in zijn kantoor bij GP2. Nou ja, ik zat in Formule 3, maar wilde overstappen naar GP2 in zijn eerste jaar. Ik denk dat hij toen bij Arden was of zo. Ik zou niet zeggen dat we vanaf het begin klikten!" Toch doet dat niets af aan de kwaliteiten van Horner: "Maar om zijn groei en carrière te zien, is het duidelijk opmerkelijk wat hij met het team heeft gedaan. Met een enorme groep geweldige mensen een organisatie van die omvang en kwaliteit runnen vergt talent en vaardigheid. En dat is wat hij aan het team bracht. Dus ik wens hem het allerbeste."

