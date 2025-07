Waarom worden Formule 1-coureurs na iedere sessie en race gewogen?

F1-coureurs worden na elke sessie tijdens elk Grand Prix-weekend gewogen. Maar waarom is dat eigenlijk zo? GPFans legt de twee redenen uit.

Elke milligram telt in de Formule 1. Iets waar dat momenteel goed aan te zien is, zijn de kleurstellingen van de teams die steeds meer 'naakt' koolstofvezel hebben. Dat zijn dus delen die ongespoten blijven of niet gewrapt worden. Je zou dus denken dat hoe minder een coureur weegt, hoe beter. Dit was vóór 2019 dan ook het geval, aangezien er nog geen minimumgewicht voor een coureur was vastgesteld - een aanzienlijk voordeel dus voor coureurs die in lengte een stuk korter zijn.

Minimumgewicht van 80 kilo

Maar dit veranderde in het eerdergenoemde jaar met de invoering van een minimumgewicht van 80 kilo. Dat is inclusief alle veiligheidsuitrusting, dus de helm, HANS-device, overalls, handschoenen en schoenen. Omdat dit gewicht hoger is dan het gewicht van de meeste coureurs in het veld, wordt er ballast aangebracht. Dit gebeurt in de cockpit en de ballast mag nergens anders in de auto worden geplaatst om een tactisch voordeel te behalen.

Het gewicht van de coureur wordt vervolgens opgeteld bij dat van de auto om ervoor te zorgen dat het minimumgewicht voor beide gecombineerd wordt gehaald. De gewichtscontrole van de FIA aan het einde van elke sessie is een simpele formaliteit om ervoor te zorgen dat een coureur zich aan de regels houdt, net zoals dat gebeurt met het gewicht van de auto. Coureurs krijgen na het wegen een papieren bonnetje mee als bewijs.

Eigen belang voor coureur

Een tweede reden waarom een coureur na de race wordt gewogen, is meer in hun eigen belang, omdat dit inzicht geeft in de hoeveelheid gewicht die tijdens een race is verloren. Zo weten de teams en fysiotherapeuten hoeveel vocht ze hebben verloren en hoe ze een coureur het beste kunnen 'herstellen' om hem of haar weer volledig fit te krijgen voor de volgende race. Dit verlies ligt vaak tussen de 2 en 3 kilogram, maar op sommige circuits waar het heet kan zijn, zoals Singapore, kan dit aanzienlijk hoger zijn.

