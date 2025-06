'Verstappen saboteerde extra scene met Brad Pitt in F1 The Movie'

Max Verstappen (27) is te zien in de gloednieuwe bioscoopfilm F1 The Movie, maar de viervoudig wereldkampioen had een nog grotere rol kunnen spelen op het witte doek. De makers wilde graag nog een extra scene filmen met Verstappen en hoofdrolspeler Brad Pitt in een nachtclub, maar Verstappen weigerde dit.

F1 The Movie werd deze week met veel bombarie geïntroduceerd aan het grote publiek en de makers hopen een zelfde soort effect teweeg te brengen als Drive to Survive deed voor Netflix. In F1 The Movie spelen de coureurs ook een prominente rol en ze komen dan ook regelmatig in beeld. Verstappen is ook te zien, maar de Nederlander had een nog grotere rol kunnen spelen in het eindresultaat. The Telegraph meldt dat de Red Bull-coureur is gevraagd een extra scene te filmen, samen met Brad Pitt in een nachtclub. Verstappen zag dit echter niet zitten en weigerde het verzoek.

Verstappen wilde geen grote rol in F1 The Movie

Het was al bekend dat Red Bull en Verstappen überhaupt niet stonden te springen om deel te nemen aan het filmproject van regisseur Joseph Kosinski, maar uiteindelijk gaven ze groen licht om een bescheiden rol te vervullen. Maar een extra scene opnemen met Pitt in een nachtclub, ging Verstappen te ver. De regerend wereldkampioen wees het aanbod af en was vervolgens ook niet aanwezig bij de premières van de film in Monaco en New York. Verstappen was zelfs niet op de hoogte van het feit dat de film inmiddels in de bioscopen draait. "Is hij al uit?", zo reageerde Verstappen toen hem gevraagd werd of hij de film al had gezien.

