Helmut Marko heeft Oscar Piastri verder onder druk gezet na het voorval tijdens de Grand Prix van Canada. De Australische coureur kwam tijdens de race in botsing met Lando Norris, waardoor de Brit crashte. Marko waarschuwt dat het Piastri's geluk niet altijd zal blijven duren op deze manier.

Het voorval vond plaats op het moment dat Norris Piastri probeerde te passeren voor de vierde plek. De botsing zorgde ervoor dat Norris crashte tegen de muur, terwijl Piastri met een flinke dosis geluk door kon racen en uiteindelijk achter de safety car als tweede finishte. Norris nam na afloop de volledige schuld op zich voor het ongeluk, waardoor de spanning tussen de teamgenoten iets minder werd. Volgens Piastri is er niets veranderd aan de onderlinge dynamiek binnen het team. De komende race in Oostenrijk vormt de eerste test voor de relatie tussen de twee na het voorval.

Geluk op een gegeven moment op

Marko denkt dat McLaren dergelijke situaties intern moet gaan oplossen volgens de zogenaamde 'papayarules'. Hij wijst erop dat de jonge coureur geluk heeft gehad dat hij door kon racen na de botsing, maar waarschuwt dat 'op een gegeven moment zal zijn geluk ook opraken'. "Ik zei dat bij zo'n botsing de achterband [van Piastri] kapot zou moeten gaan. Piastri had geluk dat hij kon doorrijden. Net als tijdens de training, toen hij de muur raakte. Maar op een gegeven moment raakt ook zijn geluk op", zo horen we Marko bij OE24.

Norris pole, Piastri derde

Voor de aankomende Grand Prix van Oostenrijk heeft Norris de pole weten te bemachtigen na een sterke kwalificatie, terwijl Piastri vanaf de derde plek zal starten, met Charles Leclerc van Ferrari tussen hen in. Max Verstappen, de enige echte uitdager van de McLaren-coureurs voor het kampioenschap, start vanaf de zevende plek. De Australiër heeft momenteel 22 punten voorsprong op Norris in het kampioenschap en blijft ondanks zijn frustratie over het missen van zijn laatste Q3-run optimistisch over zijn startpositie. Alle ogen zijn nu gericht op hoe de McLaren-coureurs om zullen gaan met hun rivaliteit en of Piastri's geluk zal blijven duren.

