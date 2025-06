Het verhaal tussen Max Verstappen en Mercedes komt zo nu en dan weer opduiken en dit weekend is het met name door uitspraken van George Russell weer raak. Christian Horner is er wel een beetje klaar mee en stelt dat ook Verstappen zelf het wel gehad heeft met de geruchten.

Russell erkende eerder dit weekend dat er één coureur is die constant rondspookt door het hoofd van Wolff. Zonder Verstappen letterlijk bij naam te noemen, zei Russell dat er een coureur is die verantwoordelijk is voor de vertraging in zijn contractverlenging. Russell sprak er ook over met Wolff, zo zegt hij. "Toto heeft mij duidelijk gemaakt dat hij denkt dat hoe ik presteer dit jaar, dat dat beter is dan iedereen. Er is slechts één coureur waar je over zou kunnen discussiëren wat betreft prestaties - en dat zijn zijn [Wolff, red.] woorden, niet die van mij", aldus de 27-jarige Brit.

Wolff over situatie

Later in het weekend werd Wolff op de persconferentie voor teambazen geconfronteerd met de opmerkingen van Russell: "Ik vind het prima wat George zegt, ik sta altijd achter de uitspraken van een coureur. Er is niks dat hij niet mag zeggen van mij." Toch gaf hij toe dat er gesproken wordt: "Ik wil dat de gesprekken achter gesloten deuren plaatsvinden, niet in een grote hal. Ik kan me elke line-up voorstellen. Ik had Rosberg en Hamilton die vochten voor een wereldkampioenschap. Alles wat daarna komt, is gemakkelijk. Er zijn voordelen en nadelen aan twee coureurs die hard met elkaar vechten", zo zei de Oostenrijker onder meer in Oostenrijk.

Horner is er klaar mee

Zijn collega-teambaas, Christian Horner, is er in Oostenrijk wel een beetje klaar mee wat er door de concurrent allemaal over zijn topcoureur wordt geroepen. De Britse topman slaat bij Sky Sports terug en stelt dat de irritatie ook bij Verstappen is ingeslagen: "Het is een hoop kabaal. Volgens mij is Max er behoorlijk door geïrriteerd", zo doelt hij op de avances van team Mercedes. "We zijn heel duidelijk met het contract wat Max tot en met 2028 heeft bij ons. Al het andere dat geroepen wordt is speculatie. We proberen er niet teveel aandacht aan te geven." De Brit denkt voornamelijk dat de uitspraken van Russell door zijn eigen situatie komen: "Ik kan me goed voorstellen dat Russell gefrustreerd is omdat hij nog geen contract heeft, maar dat is tussen hem en zijn team."

