Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft een duidelijke boodschap voor de aanwezige McLaren-fans in Oostenrijk: hij hoopt dat ze het zondag van teleurstelling niet droog weten te houden.

Het Formule 1-circus is neergestreken in Oostenrijk, waar zondag de elfde ronde van het wereldkampioenschap wordt verreden. McLaren lijkt ook in Spielberg in eerste instantie de grote favoriet voor de overwinning zondag, maar de Red Bull Racing is één van die circuits waar Max Verstappen zich doorgaans als een vis in het water voelt. Daarnaast kent het circuit veel snelle bochten, wat normaal gesproken goed bij de auto van Red Bull past

Horner wil McLaren-fans laten huilen in Oostenrijk

Teambaas Christian Horner hoopt dan ook op iets moois op zondag: "We hebben een hele snelle auto, alleen niet altijd voor allebei de coureurs", klinkt het Kleine Zeitung. "Oostenrijk is voor ons een thuisrace. Er zijn hier daarnaast ook niet zoveel McLaren-fans als op andere circuits. Het doel is om die fans die er wel zijn, zondag aan het huilen te maken omdat we beter waren."

