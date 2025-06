Max Verstappen heeft gereageerd op de uitspraken van Sergio Perez. Perez zei in een Mexicaanse podcast onder meer dat de Nederlander "wrok koestert totdat hij alles op de baan loslaat", verwijzend naar de controverses tussen de twee tijdens het Formule 1-seizoen van 2022. De viervoudig wereldkampioen benadrukt dat het allemaal wel meevalt met zijn relatie met de Mexicaan en dat ze veel respect voor elkaar hebben.

De spanningen tussen de twee heren kwamen aan het rollen tijdens de Grand Prix van Monaco, waar Perez crashte in de kwalificatie en zo een strategische positie wist te behouden. De speculaties laaiden later in het seizoen, tijdens de Grand Prix van São Paulo, verder op. De Red Bull-coureur negeerde daar teamorders en weigerde om positie af te staan aan zijn teamgenoot, wat voor frustraties zorgde bij de Mexicaan. Voor Verstappen stond er tijdens het raceweekend in Brazilië waar het allemaal verder uit de hand liep, niets meer op het spel. De Nederlander had zijn wereldtitel namelijk al veiliggesteld in Japan.

Geweldige relatie

Ondanks de geruchten die er zijn, ontkent de Limburger dat er een conflict is en benadrukt hij dat hij een geweldige band met zijn teamgenoot heeft. "Ik heb een geweldige relatie met Checo. We waren geweldige teamgenoten. Daarom heb ik veel respect voor hem, net zoals hij dat voor mij heeft. En dat is voor mij wat echt telt", vertelt de Red Bull-coureur op de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk.

Helm

Om de vriendschap te onderstrepen, onthult de Nederlander een symbolisch gebaar: "Hij gaf me een helm met een heel mooie boodschap. Dus beloofde ik dat ik hem een van de mijne zou geven. Ik hoop die aan hem te kunnen overhandigen als we in Mexico zijn." De viervoudig wereldkampioen maakt dus duidelijk dat, ongeacht de speculaties in de media, zijn band met Perez stevig blijft. "Ongeacht wat er in de media wordt geschreven, ik ken Checo en ik kan garanderen: we hebben een geweldige relatie", besluit Verstappen.