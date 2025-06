Rob Kamphues en Tim Coronel verwachten dat de concurrentie van Max Verstappen in Oostenrijk zal gaan proberen om de viervoudig wereldkampioen een twaalfde strafpunt aan te smeren.

Max Verstappen moet dit weekend in Oostenrijk op zijn tellen passen. De Red Bull Racing-coureur heeft momenteel elf strafpunten achter zijn naam, waarvan de eerste pas op 30 juni verlopen. Dat betekent dat als hij tijdens het weekend in Oostenrijk de fout ingaat, hij geschorst wordt voor het raceweekend in Groot-Brittannië. In Canada zagen we in de vorm van George Russell al iets dat leek op een poging om Verstappen in een overtreding te dwingen. Rob Kamphues en Tim Coronel sluiten niet uit dat zoiets op de Red Bull Racing weer zal gebeuren.

Rob Kamphues over mogelijke schorsing Max Verstappen

"Ongetwijfeld, dat hoor er ook bij. En dat weet Max", vertelt Rob Kamphues in gesprek met GPFans. "Max is zelf op de penaltystip gaan liggen, dan moet je het niet raar vinden iemand als iemand hem erin trapt. En het zal hem echt worst wezen [als hij geschorst wordt]. Dan gaat hij lekker in de GT rijden voor een weekendje. Waar kan die meedoen? Hij vindt wel wat om stoom af te blazen."

Tim Coronel had het wel geweten

Coronel had het zelf in ieder geval sowieso geprobeerd: "Dat is niet zo moeilijk. Ik neem aan dat de coureurs dat ook onderling proberen. Je zag Russell al wat doen de vorige keer. Tuurlijk doe je dat. Ik zou hetzelfde doen. Ik zou hem uitdagen, stiekem opzij gaan en kijken of hij de schuld krijgt. We weten allemaal hoe het spel werkt. We willen het allemaal zo sportief mogelijk doen, maar dat is nu eenmaal hoe het is. Het hoort erbij", klinkt het tegenover GPFans.

