Mohammed Ben Sulayem heeft woensdag een grote concurrent voor het presidentschap van de FIA af zien haken. Carlos Sainz Sr., de vader van Williams-coureur Carlos Sainz, heeft zich namelijk teruggetrokken.

In het statement van de Spanjaard staat onder meer dat hij vond dat zijn relatie met Ford, waar hij voor racet, en zijn eigen carrière onder druk zouden komen te staan als hij echt mee zou doen aan de verkiezingen van de FIA. Sainz Sr. denkt dat hij het project niet de tijd zou kunnen geven die het wel nodig heeft zonder daar andere dingen voor op te geven die hij nog steeds leuk blijft vinden om te doen.

"Hierbij wil ik publiekelijk bevestigen dat ik uiteindelijk heb besloten om dit jaar niet mee te doen aan de verkiezing voor het presidentschap van de FIA. Ik heb de afgelopen maanden hard gewerkt om een diepgaand begrip te krijgen van de situatie bij de FIA en de eisen en complexiteiten die komen kijken bij zo’n belangrijk project. Na een zorgvuldige overweging ben ik tot de conclusie gekomen dat de huidige omstandigheden niet ideaal zijn om een solide basis voor mijn kandidatuur te leggen. Bovendien heb ik me gerealiseerd dat een serieuze campagne voor het voorzitterschap mijn voorbereiding op de Dakar Rally aanzienlijk zou ondermijnen, en ik wil mijn toewijding aan Ford en mijn team niet verzwakken. Deze overwegingen hebben mij ertoe gebracht realistisch te zijn en voorlopig af te zien van mijn FIA-ambitie."

Sainz hoopt op verbetering bij FIA

Sainz Sr. vervolgt: "Ondanks dat ik me terugtrek uit deze race, is mijn passie voor het dienen en leiden van de motorsportwereld niet veranderd en geloof ik nog steeds dat de organisatie belangrijke veranderingen nodig heeft. Ik blijf oprecht hoopvol dat het in de komende jaren aangepakt wordt. Zowel racen als mobiliteit waren onderdeel van mijn leven, dus ik zal toekomstige ontwikkelingen met grote interesse blijven volgen. Ik zal mijn sport altijd steunen en proberen op alle zinvolle manieren bij te dragen aan een betere mobiliteit voor weggebruikers over de hele wereld."

De Spanjaard sluit af met een bedankje: "Tot slot wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de steunbetuigingen, aanmoedigingen en adviezen die ik de afgelopen weken heb ontvangen. Ze hebben mijn vertrouwen versterkt om te blijven streven naar mijn huidige en toekomstige doelen, en daar ben ik oprecht dankbaar voor"

