De Formule 1 wordt gekenmerkt door iconische en vaak dramatische rivaliteiten. Ayrton Senna versus Alain Prost, Michael Schumacher versus Damon Hill, Lewis Hamilton versus Nico Rosberg, Ferrari versus strategische beslissingen. En nu lijkt er nieuwe verhaallijn te ontstaan: Max Verstappen versus George Russell.

Max Verstappen staat al langer op het illustere lijstje met iconische rivaliteiten. In 2021 vocht hij - in een seizoen vol crashes, controverses en inhaalacties - een titanengevecht uit met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De twee raakten elkaar meerdere keren op de baan, en uiteindelijk was het Verstappen die in de allerlaatste ronde van het jaar in Abu Dhabi zijn eerste wereldkampioenschap veiligstelde. De verwachting was dat deze rivaliteit voort zou zetten tijdens het nieuwe tijdperk in de sport vanaf 2022, maar tegen de verwachtingen in, is dit nooit gebeurd.

Rivaliteit Verstappen en Hamilton voorbij

Het team van Mercedes was niet competitief in het hierop volgende seizoen, waarmee het dominante tijdperk van Verstappen werd ingeluid. De Nederlander liet de concurrentie mijlen ver achter zich in 2022 en 2023, terwijl Hamilton pas in 2024 op Silverstone weer voor het eerst een race zou winnen. Hiermee kwam er een eind aan een zinderende strijd tussen twee grootheden uit de sport, die voor velen reden genoeg was om op zondag de televisie aan te zetten. Maar kijkend naar de huidige vorm van Ferrari, is het onwaarschijnlijk dat we deze twee het op korte termijn weer met elkaar aan de stok zien krijgen op de baan. En met Lando Norris en Oscar Piastri die vooralsnog goede teamspelers blijken te zijn, ontbreekt het op dit moment aan zo'n verhitte rivaliteit.

Een nieuwe aartsrivaal staat op

Maar gelukkig is daar George Russell nog. Door de performance van Mercedes zijn hij en Verstappen elkaar op de baan nog niet zo vaak tegengekomen, maar de Brit is in hoog tempo de nieuwe 'aartsvijand' van Verstappen aan het worden. Tenminste, die verhaallijn begint te ontstaan. In de praktijk valt het soms - niet altijd - wel mee in hoeverre twee coureurs elkaars bloed wel kunnen drinken.

Formule 1-fans kregen voor het eerst een voorproefje van de onenigheid tussen Russell en Verstappen te zien nadat een simpel incidentje op de baan tijdens het raceweekend in Qatar in 2024, uitmondde in een regelrechte knokpartij via de media. Verstappen legde daar destijds beslag op pole position, maar kreeg een onderzoek aan zijn broek, omdat hij te langzaam zou hebben gereden tijdens zijn cooldown ronde en daarmee Russell in de weg zou hebben gereden.

Knokpartij via de media in Qatar

Verstappen kreeg een gridstraf van één plek opgelegd, waardoor het Russell was die er met pole position vandoor ging. De Limburger stak zijn onvrede vervolgens niet onder stoelen of banken, en vertelde in de media geschrokken te zijn van hoe Russell zich had gedragen bij de wedstrijdleiding. De Mercedes-coureur zou alles uit de kast hebben getrokken om Verstappen een straf aan te smeren, en de Nederlander noemde hem onder andere "iemand met twee gezichten." Russell koos de tegenaanval en reageerde fel op de opmerkingen van Verstappen. Hij betichtte de viervoudig wereldkampioen ervan "gewelddadige uitlatingen" te doen, en hij zou hebben gedreigd om Russell "op de kop in de muur te zetten" na de eerste bocht.

Russell noemde Verstappen een pestkop en liet optekenen dat alhoewel niemand aan zijn talent kan twijfelen, hij niet in staat zou zijn om met tegenslagen om te gaan: "Als alles tegenzit bij hem - Djedda in 2021, Brazilië in 2021 - haalt hij uit", klonk het. "Kijk naar Boedapest dit jaar. Het was de eerste race waarin zijn auto niet dominant was en hij rijdt tegen Lewis aan en haalt uit naar zijn team." Verstappen noemde Russell vervolgens weer een "backstabber", omdat hij zo uit de school was geklapt over alles wat er achter gesloten deuren werd gezegd. Vervolgens was daar nog het iconische moment tijdens het eindejaarsdiner in Abu Dhabi, waarbij beide heren - op initiatief van Russell - zo ver mogelijk van elkaar verwijderd zaten aan tafel.

Strafpuntenregen in Barcelona

Het was geen geheim dat deze twee eind vorig jaar niet als vrienden de winterstop ingingen, maar bij het aanbreken van de lente leken de spanningen enigszins te zijn bedaard tussen de twee. Lang heeft die wapenstilstand echter niet geduurd. In Spanje kregen Russell en Verstappen het opnieuw met elkaar aan de stok op de baan, waarna een reeks gebeurtenissen ertoe leidde dat Verstappen met zijn Red Bull tegen de Mercedes van Russell aanreed. Het kwam de Nederlander op een tijdstraf van tien seconden en maar liefst drie strafpunten te staan.

Alhoewel het dit keer iets beschaafder bleef in de media, liepen de spanningen toch weer behoorlijk hoog op. Russell noemde Verstappen een slecht voorbeeld voor kinderen, waarna Verstappen zei: "Ik neem de volgende keer wel wat zakdoekjes voor hem mee." De twee zouden het de volgende dag op het vliegveld echter alweer bijgelegd hebben, zo vertelde Russell, en Verstappen nam niet veel later via social media de verantwoordelijkheid voor het incident op zich.

Incident in Canada

In Canada vond er vervolgens opnieuw een akkefietje plaats. Met zijn in Spanje opgelopen strafpunten staat Verstappen tot eind juni op scherp: één strafpunt voor die tijd, betekent een wedstrijd schorsing. Toen Russell in de slotfase van de race in Canada achter de safety car hard op de rem trapte en vervolgens direct over de boordradio riep dat Verstappen hem had ingehaald, was dit volgens velen dan ook een doelbewuste actie op Verstappen die schorsing aan te smeren. En nu de snelheid van de Red Bull en de Mercedes steeds dichter bij elkaar komt te liggen, kon dat wel eens veel goeds beloven voor de rest van het seizoen.

Hoe dan ook: rivaliteiten zijn belangrijk in de Formule 1. Het pusht coureurs tot het uiterste, en voor de fans is het enerverend om naar te kijken. Alhoewel de vermeende 'onderlinge haat' in de media vaak veel te groot wordt gemaakt, zorgen die rivaliteiten ervoor dat de sport, ook buiten de zondagen om, interessant is om te volgen. Er mag daarom best een beetje genoten worden van een akkefietje op zijn tijd.

