Sergio Pérez lijkt steeds dichterbij een terugkeer in de Formule 1 te komen. Carlos Slim Domit, een invloedrijke Mexicaanse zakenman en supporter van Pérez, onthult dat de coureur verschillende opties overweegt om terug te keren in de koningsklasse.

De terugkeer van de Mexicaanse coureur in de Formule 1 lijkt steeds dichterbij te komen, met twee teams die op het lijstje staan als nieuwe werkgevers voor de ervaren rijder: het aanstaande Cadillac F1 Team en Alpine. Cadillac, dat in 2026 zijn intrede in de koningsklasse zal maken, is op zoek naar een ervaren coureur, een plaatje waaraan de Mexicaan natuurlijk behoorlijk voldoet. Alpine ziet in Pérez een versterking van hun line-up, mede door de sponsors die hij meebrengt.

Terugkeer dichtbij?

Volgens Slim is de 35-jarige coureur hard bezig met zijn voorbereiding en analyseert hij zijn opties. "Ik weet dat hij verschillende opties overweegt", zo wordt de Mexicaanse zakenman door onder meer AF Medios geciteerd. "Hij heeft de steun van ons allemaal, van alle fans. Hij heeft hard gewerkt aan zijn voorbereiding en hopelijk komt zijn terugkeer tot stand. We zouden het allemaal geweldig vinden om hem weer op de baan te zien, maar het is iets dat hij aan het bekijken is."

Keuze zomerpauze 2025

Een terugkeer van Checo zou een interessante wending zijn in de aanloop naar het seizoen van 2026, waarin nieuwe teams en nieuwe line-ups de Formule 1 zullen gaan vormen. Het lijkt erop dat de voormalig Red Bull-coureur de knoop zal doorhakken tijdens de zomerstop van 2025, waarbij zijn keuze waarschijnlijk sterk beïnvloed zal worden door de onderhandelingen met de geïnteresseerde teams en de kansen die zij hem kunnen bieden.

