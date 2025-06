Het blijft maar gridstraffen regenen in Canada, waar de startopstelling voor de Grand Prix van vanavond 20:00 uur continue gewijzigd blijft worden. Dit keer zorgen Liam Lawson en Pierre Gasly ervoor dat de startopstelling er weer wat anders uit komt te zien dan gedacht.

Vooraan is het George Russell die met Max Verstappen in zijn kielzog aan de Grand Prix van Canada zal beginnen. Wat verderop de grid zagen we eerder al een aantal straffen uitgedeeld worden. Zo kreeg Isack Hadjar drie plekken straf na het hinderen van Carlos Sainz, terwijl Yuki Tsunoda zijn P11 in rook zag opgaan vanwege het inhalen onder rood. Lange tijd leek het daarbij te blijven, maar op zondag zijn daar nog een aantal pechvogels bijgekomen.

Pitlane starts

Al moet gezegd worden dat voor die "pechvogels" de schade niet zo groot is. Aan de wagens van Gasly en Lawson zijn na de kwalificatie dermate veel onderdelen vervangen, dat zij vanuit de pitlane moeten starten volgens de straffen die daarop staan in het FIA-reglement. Zij waren op P18 en P19 twee auto's die voor Tsunoda met zijn flinke straf stonden, waardoor de Japanner nu dus automatisch twee plekjes opschuift, voor de Fransman en Nieuw-Zeelander die vanuit de pitstraat beginnen.

🚨🚨 Zowel Pierre Gasly als Liam Lawson hebben een bak aan componenten aan de auto laten vervangen. Beide heren starten vanuit de pitstraat vanavond in Canada. pic.twitter.com/MRwZwrQcYL — GPFans NL (@GPFansNL) June 15, 2025

