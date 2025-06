Na de drie vrije trainingen en het werken aan de set-up is het om 22:00 uur tijd voor de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Canada. Staat McLaren er als het moet, of gaat Max Verstappen of een coureur van Ferrari of Mercedes verrassen? Volg hier alle ontwikkelingen

LIVE | Kwalificatie Grand Prix Canada Sorteer op: Laatste Oudste Norris Norris gaat naar P1 met een paarse tweede sector. Er zijn nog twee minuten te gaan en Sainz, Gasly, Albon, Bearman en Hulkenberg zitten in de gevarenzone. Mediums Alonso en Stroll gaan het weer op mediums proberen. De rest is op softs buiten. Q1 hervat We zijn weer onderweg in Q1. We hebben nog iets meer dan vijf minuten te gaan. Beelden Rode vlag Q1 Albon Het is een stukje van de engine cover van de auto van Albon die op het lange rechte stuk lag. Er is nog 5:30 te gaan in Q1 met Sainz, Gasly, Albon, Bearman en Hulkenberg staan in de gevarenzone. Rode vlag! Er is een rode vlag omdat er een stukje van de auto van Albon op de baan ligt. Gevarenzone In de gevarenzone momenteel: Gasly, Albon, Hulkenberg, Ocon en Bearman Tsunoda Ondertussen gaat Tsunoda naar P9 op 0.3 seconden van Verstappen. Het veld zich dicht in de buurt van elkaar. Alonso Alonso gaat op mediums naar P1 en is 0.034 seconden sneller dan Verstappen op softs. Verstappen Verstappen gaat met zijn eerste tijd van Q1 naar P1 met een voorsprong van 0.059 seconden op Piastri, Hamilton gaat naar P3, voor Russell Leclerc en Stroll. Leclerc Terwijl Verstappen voor het eerst buiten is op softs, gaat Leclerc met zijn eerste serieuze tijd naar P2 op 0.161 seconden van Piastri. Stroll Stroll zet zijn auto ineens op P2 op 0.185 seconden van Piastri. Alonso, zijn teamgenoot, komt op mediums door een paarse eerste sector op P3 vlak achter Stroll (softs). McLaren Daar zijn de tijden van McLaren. Norris gaat naar P3, terwijl Piastri met een paarse tweede sector naar P1 gaat met 0.242 seconden voorsprong op Piastri. Verstappen Verstappen staat als enige nog binnen momenteel. De rest is op de baan. Laad meer

