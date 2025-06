Isack Hadjar is voorlopig één van dé revelaties van dit seizoen en zoals we inmiddels weten bij het team van Red Bull komt dan ook snel het stoeltje naast Max Verstappen in zicht. De Franse coureur heeft nu echter van zich laten horen en geeft aan zeker nog niet klaar te zijn voor het 'gedoemde stoeltje'.

Het stoeltje naast Verstappen is natuurlijk één van de lastigste plekjes op de grid, zo is de afgelopen jaren meermaals gebleken. Nadat namen als Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Pérez uiteindelijk sneuvelden naast de viervoudig wereldkampioen, is het dit keer de beurt aan Yuki Tsunoda om te laten zien hoeveel hij waard is. Die kans kreeg hij begin dit seizoen, nadat men het al vrij snel niet meer zag zitten in de tegenvallende Liam Lawson. Op de achtergrond zien we nu Hadjar zich stormachtig ontwikkelen.

Tevreden leiding

De Franse coureur is dit seizoen nieuw in de koningsklasse en hij laat zich tot nu toe uitstekend zien bij het team. Hadjar staat inmiddels misschien wel te boek als de beste rookie van het veld. Met 21 punten bezet hij de negende plek in het wereldkampioenschap en de Red Bull-leiding lijkt meer dan tevreden met zijn prestaties. Helmut Marko en Christian Horner hebben zich al lovend uitgelaten over hun rookie en dus wordt hij ook in verband gebracht met dat beruchte stoeltje naast Verstappen.

Hadjar is er nog niet klaar voor

Zoals we gewend zijn, wordt dan al vrij snel het linkje met dat lastige Red Bull-stoeltje gelegd. Hadjar heeft daar echter nog helemaal geen trek in. Een plek naast Verstappen zou nog veel te vroeg komen: "Het is terecht om dat te zeggen, ja. Liam en Yuki zijn allebei coureurs met veel kwaliteit, dus het is logisch om te zeggen dat het lastig zou worden. Ik ben wel benieuwd, dat is het enige woord dat ik kan gebruiken, benieuwd hoe het is naast Max", zo citeert Motorsport.com de Fransman. "Ik voel me er zeker nog niet klaar voor. Dat is een feit. Het lijkt me goed om ervaring op te blijven doen waar ik nu ben", besluit hij.

