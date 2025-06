Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, stelt dat hij ondanks alle geruchten en het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van vorig jaar nog steeds de steun voelt van alle mensen binnen het team om Max Verstappen en Red Bull weer naar de top te brengen.

In een groot interview met PlanetF1 stelt Horner dat hij zin heeft in de nieuwe uitdaging die voor Red Bul aanstaande is: 2026 en de eigen motoren die het team gaat gebruiken. "Het is een groep van 2000 mensen en ik ben erg enthousiast over wat de toekomst ons gaat brengen als het gaat om het bouwen van onze eigen motor. Dat is echt het volgende hoofdstuk voor ons, alles onder één dak. Hoeveel mensen hebben dat gedaan? Dus dat is een enorme uitdaging, maar ook een geweldige kans en iets waar we als organisatie erg enthousiast over zijn."

Horner over vertrouwen vanuit iedereen binnen Red Bull

Horner stelt dat, ondanks de geruchten omtrent zijn toekomst en dat het bestuur hem minder bevoegdheden zou hebben gegeven, hij de steun van iedereen binnen Red Bull nog steeds voelt. "De mensen zijn wat een team maakt en daar voel ik een enorme verbondenheid mee. Zowel in het team, natuurlijk, en de aandeelhouders die hebben gesteund, de sponsors en partners - we hebben nu 58 partners die ik bij het team heb gehaald en we hebben een geweldige relatie met zoveel van die partners. Het voelt als een belangrijk deel van mijn leven."

