Red Bull Racing heeft een plan klaarliggen, mocht Max Verstappen de komende twee raceweekenden in de Formule 1 toch tegen een schorsing aanlopen. Dat meldt De Telegraaf.

Max Verstappen kreeg tijdens de Grand Prix van Spanje maar liefst drie strafpunten opgelegd voor het incident met George Russell, waardoor het totaal van de Nederlander inmiddels op elf staat. In de Formule 1 is het zo dat als een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten bij elkaar rijdt, hij voor de eerstvolgende race wordt geschorst. Verstappen ziet pas op 30 juni twee strafpunten verlopen, wat betekent dat hij tijdens de aanstaande raceweekenden in Canada en Oostenrijk, niet de fout in mag gaan.

Hadjar of Lawson

Mocht het toch misgaan voor de viervoudig wereldkampioen, heeft Red Bull Racing volgens De Telegraaf een plan klaarliggen: "In het onwaarschijnlijke geval dat Verstappen daadwerkelijk wordt geschorst, zal Red Bull bij het vlaggenschip voor een race gebruikmaken van één van de Racing Bulls-coureurs: Isack Hadjar of Liam Lawson. Bij het zusterteam komt dan een plekje vrij voor de Japanse rijder Ayumu Iwasa", leest het.

Lindblad niet in beeld

Red Bull Racing zal dus geen gebruik maken van de zeventienjarige Arvid Lindblad. Afgelopen week werd in de media geschreven dat Lindblad de invaller van Verstappen zou zijn, omdat Red Bull Racing een verzoek bij de FIA heeft ingediend om Lindblad ondanks de minimumleeftijd van achttien jaar, van een superlicentie te voorzien. Het werd echter ook vorige week al bekend dat Red Bull dit verzoek al ver voor de Grand Prix van Spanje had ingediend.

