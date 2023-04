Hamilton vindt dat FIA beloftes niet nakomt, Vasseur vindt straf Red Bull te licht | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Vrijdag 7 april 2023 21:46 - Laatste update: 21:48

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Formule 1 zit midden in de 'lentestop' en vandaag kwam er toch het één en ander naar buiten. Ferrari legt zich namelijk niet neer bij de straf van vijf seconden voor Carlos Sainz en dient daarom een verzoek in bij de FIA. Lewis Hamilton had gehoopt dat het reglement de teams dichter bij elkaar zouden brengen en verwijt de FIA dat het niet nakomt wat het heeft beloofd en Frans Verschuur laat zich uit over de eerste drie races van Nyck de Vries in 2023. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari vecht tijdstraf Sainz aan en dient verzoek in bij de FIA

Carlos Sainz kreeg voor de touché met Fernando Alonso in Melbourne een vijf seconden straf aan zijn broek. De 28-jarige coureur liet zich tijdens de race al verbolgen uit over de straf en wilde de wedstrijdleiding spreken. Die hebben ondanks het verzoek van Sainz de straf doorgevoerd, waardoor de Spanjaard als twaalfde werd afgevlagd en dus buiten de punten viel. Ferrari laat het er niet bijzitten en heeft zich bij de FIA gemeld. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton kritisch op FIA na grote verschillen teams: 'Niet geleverd wat ze hebben beloofd'

Lewis Hamilton is niet te spreken over de uitwerking van het huidige reglement. De Brit had gehoopt dat de teams dichter bij elkaar in de buurt zouden zitten, maar in 2023 moet Mercedes toekijken hoe Red Bull Racing er met de prijzen vandoor gaat. De zevenvoudig kampioen wijst naar alle veranderingen, maar blijft kritisch op de FIA, want voorlopig zijn de onderlinge verschillen nog steeds aanwezig. Hele artikel lezen? Klik hier

Todt onthult telefoongesprek met Horner en Wolff tijdens Abu Dhabi 2021

Voormalig FIA-president Jean Todt onthult dat hij tijdens de titelontknoping van het 2021 een aantal bijzondere telefoontjes kreeg. Christian Horner en Toto Wolff hingen namelijk aan de lijn in de hoop dat de toenmalige voorzitter van de autobond zou ingrijpen, maar die verwees simpelweg naar Michael Masi. De Fransman gaf simpelweg aan dat het niet aan hem was om er iets over te zeggen als voorzitter van de autobond. Hele artikel lezen? Klik hier

Vasseur niet op zoek naar excuses: 'Maar straf Red Bull echt te licht'

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur vindt dat de drie overwinningen van Red Bull Racing in 2023 bewijzen dat de straf die het team heeft gekregen voor het schenden van de budgetcap, te licht was. De Fransman deelt naast de boodschap dat hij de straf te licht vindt, ook de complimenten uit aan het Oostenrijkse team. In zijn ogen hebben ze het namelijk ook gewoon goed gedaan. Hele artikel lezen? Klik hier

Verschuur ziet De Vries lastige start kennen: "Dan heeft hij een probleem"

Frans Verschuur heeft zich uitgelaten over de start van Nyck de Vries in het 2023-seizoen. De Vries staat nog altijd puntloos in het klassement, maar belangrijker nog, de Nederlander heeft het tot nu toe telkens afgelegd tegen zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Verschuur hoopt dat De Vries zijn teamgenoot snel te grazen gaat nemen, anders voorspelt hij een sombere afloop. Hele artikel lezen? Klik hier

Coronel neemt 'titelstrijd' tussen Pérez en Verstappen onder de loep

Red Bull Racing beschikt met de RB19 over de snelste auto van het veld in 2023. Het zorgt ervoor dat de titelstrijd tussen de twee coureurs van het Oostenrijkse team zal worden gevoerd, maar volgens Tim Coronel had Sergio Pérez dan wel even een podiumplek moeten scoren in Australië. Coronel gaat in gesprek met GPFans in op de situatie bij Red Bull Racing en wijst naar de verschillen tussen Max Verstappen en zijn Mexicaanse teamgenoot. Hele artikel lezen? Klik hier