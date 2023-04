Jan Bolscher

Vrijdag 7 april 2023 08:39 - Laatste update: 08:47

Het team van Ferrari legt zich niet neer bij de vijf seconden tijdstraf die Carlos Sainz ontving in de slotfase van de Grand Prix van Australië. Omdat de race achter de safety car eindigde, viel de Spanjaard hierdoor terug van de vierde naar de twaalfde plaats.

Sainz maakte in de chaotische slotfase van de race op Albert Park contact met de Aston Martin van Fernando Alonso, waardoor de nummer drie in de wedstrijd spinde en veel posities verloor. De 28-jarige coureur ontving vervolgens een tijdstraf van vijf seconden voor dit moment, maar door het compacte veld was de impact hiervan groot. Sainz viel van de vierde plaats terug naar de twaalfde stek, en daarmee ging een grote tas met punten plots in rook op. Over de boordradio liet een emotionele Sainz zondag al horen het een ridicule beslissing te vinden. Hij noemde het onder andere "de meest onterechte straf ooit", vanwege het grote effect.

Inconsistentie

De Ferrari-coureur is van mening dat de FIA het incident na afloop van de race pas had moeten onderzoeken, zodat hij eerst zijn kant van het verhaal kon vertellen. Zo werden andere incidenten tijdens de chaotische herstart, zoals de crash tussen Pierre Gasly en Esteban Ocon bijvoorbeeld, niet bestraft nadat er eerst na afloop met de rijders werd gesproken. Het incident waarbij Logan Sargeant achterop Nyck de Vries klapte, werd gek genoeg überhaupt niet onderzocht.

Herzieningsverzoek

De Italiaanse grootmacht heeft de FIA daarom nu om een herziening van de zaak gevraagd. De internationale autosportbond zal eerst bepalen of dit op basis van eventuele nieuwe informatie nodig is. Wordt de zaak inderdaad heropend, dan volgt er een hoorzitting. Op welke termijn dit zal gebeuren, is nog niet bekend. Met de Paasdagen voor de deur is de verwachting dat een definitief besluit nog even op zich zal laten wachten.