Jeen Grievink

Vrijdag 7 april 2023 09:29 - Laatste update: 09:41

Lewis Hamilton had gehoopt met de introductie van de nieuwe reglementen dichter bij Red Bull Racing in de buurt te kunnen komen, maar ook in 2023 moet Mercedes het doen met een plaats op de grid achter de regerend wereldkampioenen. Hoewel porpoising grotendeels is verdwenen, denkt Hamilton dat de FIA nog niet levert wat ze hebben beloofd.

Het was 2021 toen Mercedes langzaam iets van haar dominantie begon te verliezen. De Zilverpijlen legden nog wel beslag op de constructeurstitel, maar het rijderskampioenschap kwam op naam van Max Verstappen. In het jaar daarna werden de nieuwe reglementen geïntroduceerd door de FIA en zou het veld dichter bij elkaar moeten komen en zouden er meer inhaalacties moeten plaatsvinden. Mercedes ervaarde dat absoluut niet zo, want zij hadden juist meer moeite met inhalen, kregen last van porpoising en vielen verder terug op de grid. Na flink wat druk te hebben uitgeoefend, slaagde Mercedes er in de reglementen richting 2023 verder te laten veranderen om porpoising tegen te gaan. Het zette wederom geen zoden aan de dijk. Toch blijft Hamilton kritisch op de FIA.

Artikel gaat verder onder video

Inhalen en volgen in 2023 nog steeds lastig

Het is stuiteren van de auto's lijkt inmiddels - ook bij de concurrentie - grotendeels te zijn verdwenen, maar het volgen en inhalen van andere auto's is volgens Hamilton nog steeds "hetzelfde als vroeger". De Brit hoopt dat de FIA haar eigen regels nogmaals onder de loep neemt en verdere wijzigingen aanbrengt. Het aantal inhaalacties is verminderd in vergelijking met vorig jaar en ook de verschillen tussen de teams voorin zijn niet kleiner geworden. Red Bull heeft wederom een gigantische voorsprong op de rest van het veld. Misschien nog wel groter dan vorig jaar.

OOK INTERESSANT: Verstappen over Alonso: "Hij had veel meer moeten winnen dan hij nu gedaan heeft"

Hamilton wil verdere wijzigingen aan reglement

Dat Red Bull zo ver voor de rest - en dus ook Mercedes - ligt, is eigenlijk niet wat de FIA met de nieuwe reglementen voor ogen had. Ze hadden gehoopt op meer close racing, al lijkt dat in het middenveld wel vaker te gebeuren. Hamilton denkt dat de autosportbond op de goede weg is, maar wil nog wel verdere wijzigingen zien. "Het is iets beter dan de vorige generatie auto's, maar het (de nieuwe reglementen, red.) heeft niet alles geleverd wat ze hadden beloofd. Dus ik heb een aantal verbeteringen die hopelijk in de toekomst kunnen worden doorgevoerd", zo vertelt Hamilton in gesprek met MotorsportWeek.