Jan Bolscher

Donderdag 8 december 2022 13:15

De FIA World Motor Sport Council heeft een aantal reglementswijzigingen goedgekeurd in aanloop naar het Formule 1-seizoen van 2023. Dit onder andere na de crash van Zhou Guanyu op Silverstone afgelopen seizoen.

De Alfa Romeo-coureur werd in de eerste ronde van de race op Silverstone op zijn achterwiel getikt waarna zijn auto omsloeg en ondersteboven over het circuit gleed, om vervolgens in de grindbak opnieuw gelanceerd te worden en tot stilstand te komen tegen de hekken achter de bandenstapels. De rolbeugel van de C42 brak hierbij af, waardoor het hoofd van Guanyu alleen nog werd beschermd door de halo. Het incident liep gelukkig met een sisser af, maar het afbreken van de rolbeugel zorgde voor vraagtekens.

Aanpassingen rolbeugel

Enkele dagen na het incident maakte de FIA al bekend dat er strengere maatregelen voor de rolbeugel ingevoerd zouden worden. Inmiddels is bevestigd dat deze vanaf 2023 verstevigd moet worden "als onderdeel van de voortdurende inzet voor het verbeteren van de veiligheid." Deze aanpassing zorgt ervoor dat de veiligheidstesten rondom de rolbeugel meer horizontaal worden toegepast, om zo een betere bevestiging van het onderdeel aan het chassis te garanderen.

Reactie Zhou

Zhou vertelde destijds na de crash: "Toen ik werd aangetikt probeerde ik direct mijn handen van het stuur los te maken, want je weet maar nooit. Je kunt heel gemakkelijk je [pols] breken bij zo'n crash. Omdat de auto gewoon over de grond rolde, wist ik dat ik een enorme impact zou krijgen omdat de auto niet tot stilstand kwam. Ik probeerde mezelf vast te zetten in een positie die het veiligst was, wachtend op de laatste impact."