Brian Van Hinthum

Maandag 21 november 2022 08:07

Nadat in Brazilië bekend werd dat Sergio Pérez vermoedelijk opzettelijk zijn auto had gecrasht tijdens de kwalificatie in Monaco, kwam Carlos Sainz met een idee om dit soort praktijken uit de Formule 1 te helpen. Teambazen Zak Brown en Toto Wolff zijn het eens met het idee van de Spanjaard en wijzen op het feit dat het ook al in andere sporten gebeurt.

Een veel gehoorde theorie die direct na de soapachtige taferelen in São Paulo opdook was dat Verstappen nog altijd boos zou zijn op Pérez wegens de kwalificatie in Monaco. Pérez zou - zo gaan de geruchten rond - zijn RB18 na het rijden van een snel rondje moedwillig hebben laten crashen om Verstappen, die bezig was aan een pole position-rondje, achter zich te houden. De Mexicaan zou dit volgens diezelfde geruchten zelfs hebben toegegeven ten opzichte van Helmut Marko en Christian Horner.

Afpakken ronde

Dat zorgde ervoor dat Verstappen zijn tijd niet meer kon verbeteren en de Mexicaanse coureur dus alleen maar voordeel haalde door zijn auto doelbewust te crashen en een rode vlag te bewerkstelligen. Daar moet volgens Sainz dus wat aan gedaan worden en de Spanjaard kwam met het idee om een straf in het leven te roepen voor coureur die tijdens de kwalificatie - al dan niet bewust - een rode vlag veroorzaken. Dan moet het snelste rondje worden afgepakt, net als in bijvoorbeeld de IndyCar.

Eens met Sainz

Een goed idee van de Madrileen, meent Brown. "Ze doen het al in andere kampioenschappen, dat je je snelste ronde van de sessie kwijtraakt. Alle coureurs doen over het algemeen een run met één snelle ronde, dus dit zou een rijder straffen. Of het nou met opzet was of niet, je verpest wel de ronde van anderen. Volgens mij is het een eenvoudige oplossing, die meteen geïmplementeerd kan worden", citeert Motorsport.com de McLaren-voorman. Hij krijgt bijval van Wolff. "Ik ben het met Zak eens dat dit een goed idee is. Als ik me niet vergis, is dit er al in de Formule E, dat je snelste ronde wordt afgepakt. Het is dus iets dat we kunnen implementeren."