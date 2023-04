Lars Leeftink

Vrijdag 7 april 2023 18:32 - Laatste update: 18:38

Het is tot nu toe een vrij moeizame start van het seizoen 2023 geweest voor Nyck de Vries, die dit jaar zijn eerste volledige seizoen in de sport bij AlphaTauri meemaakt. De Nederlander is nog niet in de buurt van de punten geweest, en Frans Verschuur denkt dat het niveau van de Nederlander snel omhoog moet.

In gesprek met GPFans vertelt Verschuur over wat hij tot nu toe gezien heeft van De Vries. "De auto is niks. Die is gewoon slecht. Eén van de slechtste auto's die er is. Maar dan moet je wel voor je teamgenoot zitten, want dan doe je het goed. Nu staat hij 6-0 achter (drie keer in de kwalificatie, drie keer in de race verloren van Tsunoda). Als dat maar zo blijft oplopen... Kijk: je kunt hem de eerste races geven, dan geven we hem allemaal het geluk. Hij moet wennen, hij is een rookie - ik vind niet dat hij een rookie is, maar goed -, circuits waar hij niet heel veel gereden heeft en ga zo maar door. Prima."

Druk op De Vries

Die ruimte gaat hij echter niet lang krijgen denkt Verschuur, zeker niet in de Formule 1. "Dadelijk, als we vier of vijf races verder zijn en het is nog steeds zo dat Yuki elke keer voor hem zit, dan heeft hij een probleem. Het zal best een keer zo zijn dat hij er tijdens de kwalificatie een keer voor zit, maar tussen kwalificatie en de race zit ook nog een verschil. Het is nu 6-0. Daar wordt toch een coureur op afgerekend. Hoe presteer je ten opzichte van je teamgenoot? Daar hangt heel veel vanaf vind ik."

Had geen kans bij Mercedes

Volgens Verschuur kan het niet zo zijn dat hij telkens achter Tsunoda finisht in elke belangrijke sessie. "Elke kwalificatie en elke race staat hij achter hem tot nu toe. Ik geef hem nu nog het voordeel van de twijfel, en hoop natuurlijk - omdat hij Nederlander is - dat hij er een beetje bij gaat komen. Maar als hij naar vier of vijf races er niet bij blijkt te zitten, dan heeft hij volgend jaar geen stoeltje." Voorlopig ziet Verschuur niet veel terug van de complimenten die de Nederlander kreeg toen hij het stoeltje bij AlphaTauri kreeg. "Dan kunnen ze nog zeggen 'hij is zo goed' en dan hoor je uitspraken bij Mercedes dat hij het stoeltje van Russell had kunnen krijgen als hij was gebleven. Schei uit. Hij is gewoon te oud, dat weten en zien anderen toch ook wel? Als hij een supertalent was geweest hadden ze (Mercedes) hem toch allang gepakt? Monza is zijn geluk geweest. Prima, hartstikke leuk voor hem en dat gun ik hem ook, maar hij moet wel wakker worden."