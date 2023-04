Remy Ramjiawan

Vrijdag 7 april 2023 15:44

Voormalig FIA-president Jean Todt onthult in Corriere Della Sera dat Christian Horner en Toto Wolff met hem aan de telefoon hebben gehangen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. De Fransman was destijds de voorzitter van de autobond en de twee teambazen hadden allebei een hele andere mening over de keuzes die wedstrijdleider Michael Masi maakte.

Todt, ooit algemeen directeur van Scuderia Ferrari, werd in 2009 verkozen tot FIA-president en twee keer herkozen in 2013 en 2017. Zijn periode als voorzitter van de internationale autobond eindigde in december 2021, toen Mohammed Ben Sulayem het stokje overnam. Wel kreeg de Fransman in zijn laatste maand één van de meest controversiële momenten uit de geschiedenis van de sport voor zijn kiezen.

'Ik zou niets hebben veranderd'

Todt heeft zijn rol in de gebeurtenissen op het Yas Marina Circuit dat weekend toegelicht, evenals wat hij in het heetst van de strijd tegen teambazen Horner en Wolff heeft gezegd. "Ik zou niets hebben veranderd", verklaarde Todt aan het Italiaanse medium op de vraag of hij, als hij de kans zou krijgen om terug te gaan, anders zou handelen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021. "Dat is niet de rol van de voorzitter van de FIA", zo benadrukt hij zijn punt.

Vergelijking met voetbal

Todt vergeleek zijn rol vervolgens met die van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. "Scheidsrechters moeten autonoom zijn, heb je Infantino ooit horen zeggen: 'Dit was een penalty, maar dat niet'?", gaat de voormalig voorzitter verder. Todt gaat in op het gesprek wat hij met de twee teambazen had. "In de documentaire [Jean Todt, la méthode] is te zien dat ik samen met de crew in het landhuis naar die race kijk. Opeens bellen Horner en Wolff me en ik reageer: 'Ik ga me er niet mee bemoeien, het is de verantwoordelijkheid van de marshals en de racedirecteur'", aldus Todt.