Van Gameren brengt 'volwassenheid' Verstappen ter tafel bij Ziggo Sport

Max Verstappen (27) was zijn emoties even niet de baas in de slotfase van de Spaanse Grand Prix afgelopen zondag in Barcelona. Na een paar tegenslagen besloot hij zijn Red Bull in de zijkant van de Mercedes van George Russell te zetten. Mensen dachten misschien dat hij dit niet meer zou hebben omdat hij volwassen is geworden, maar dit blijft altijd aanwezig bij Verstappen, zegt Rob van Gameren.

Het leek als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen: een gefrustreerde Verstappen die gekke dingen doet omdat zijn emoties de overhand kregen. Maar in Spanje zagen we plots weer een opleving van 'de oude Max'. Maar in hoeverre kun je wel spreken van 'de oude Max' - is dit niet gewoon Max zoals hij altijd is en altijd zal blijven? Van Gameren denkt van wel, zo legde hij uit bij het Race Café van Ziggo Sport, waar hij aan tafel zat met onder meer F1-commentator Olav Mol en sportief directeur van Zandvoort, Jan Lammers. Volgens Van Gameren dachten mensen dat Verstappen volwassen was geworden, maar is dit gewoon de aard van het beestje.

Gefrustreerde Verstappen weer terug van weggeweest in Spanje

Aan de tafel van het praatprogramma werd het incident tussen Russell en Verstappen uitgebreid besproken. Mol stelde dat Red Bull te veilig handelde en dat Verstappen te veel risico nam. Ook zei hij verbaasd te zijn dat de frustratie bij Verstappen weer kwam bovendrijven. "Ik dacht dat het weg was", zo zei Mol. Van Gameren haakte daar op in en liet weten dat dit gewoon is wie Max is. "Nee, maar het was heel lang natuurlijk niet aan de orde", zo begon de 36-jarige presentator.

Mensen dachten dat Verstappen volwassen was geworden

Van Gameren vervolgt: "Hij heeft een paar dominante jaren gehad en dit soort frustratie heeft ie al een hele tijd niet gehad, waardoor mensen automatisch dachten: 'Oh, hij is volwassen geworden en heeft dat niet meer.' Maar dat blijft hij natuurlijk altijd houden, dat is gewoon wie hij is en dat is ook waarom hij zo succesvol is."

