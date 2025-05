Oscar Piastri heeft de pole position binnengesleept voor de F1 Grand Prix van Spanje. De McLaren-coureur klokte een tijd van 1:11.546 en zat daarmee 0.209 seconden onder teamgenoot Lando Norris. Max Verstappen moest genoegen nemen met de derde positie. De tweede Red Bull was nergens te vinden, want Yuki Tsunoda werd laatste.

De kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya begon om 16:00 uur lokale tijd bij luchttemperaturen van 29°C en baantemperaturen van 48°C. Het was relatief rustig op de baan aan het begin van Q1. Alexander Albon, Franco Colapinto, Lance Stroll kwamen als eerste naar buiten evenals de Haas-bolides van Ollie Bearman en Esteban Ocon. Het was Stroll die met een 1:13.699 het snelst was in dit groepje. Na 5 minuten in Q1 verlieten de overige vijftien deelnemers de pits. Yuki Tsunoda ging halverwege de sessie in de fout en dus ging hij terug naar binnen om de vloer te laten checken.

Tsunoda langzamer dan kapotte Alpine

Oscar Piastri stond bovenaan de tijdenlijst na de eerste run van Q1 met een 1:12.551, een kwart van een seconde voor Max Verstappen, Lando Norris en George Russell. Albon zat er op minder dan vijf tienden afstand goed bij op de zesde stek, vlak achter Charles Leclerc. Voor de tweede run hield Colapinto iedereen op in de pitstraat. "Ik kan niet wegkomen, ik heb een probleem", zei de Alpine-coureur over de boardradio, terwijl hij vaststond in de fast lane. Alleen Verstappen en Russell gingen niet meer naar buiten om verbeteringen te zoeken, voordat ook Piastri terugkeerde naar de garage.

Oh no!! Franco Colapinto reports he can't get moving 😱



The Alpine seems to be stuck in the pit lane, temporarily holding up a large pack of cars 😬#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/JMDH3UNnwK — Formula 1 (@F1) May 31, 2025

Nico Hülkenberg werd in Q1 uitgeschakeld evenals Esteban Ocon en een van de twee lokale helden, Carlos Sainz. Colapinto's wagen gaf uiteindelijk de geest met een mogelijk probleem met de koppeling, kon niet verbeteren en bleef steken op P19. Er was echter niemand langzamer dan Tsunoda die op 0.834 seconden achterstand van Piastri twintigste en laatste werd.

Geen Williams richting Q3, lokale held Alonso gaat wel door

Ook in Q2 was het eerst een klein clubje dat naar buiten kwam, voordat de rest van het veld iets van zich liet zien. Albon was eventjes het snelst met een 1:13.113, een halve seconde voor Bearman, maar McLaren toonde halverwege de sessie zijn spierballen. Piastri steeg naar de eerste plek met een 1:11.998, 0.058 seconden voor teamgenoot Norris. Verstappen kwam 0.360 seconden tekort, maar bleef nog wel Russell, Lewis Hamilton en Leclerc voor. De top vijf vond het niet nodig om een tweede run te doen en bleef binnen.

Albon, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Stroll en Bearman konden niet genoeg verbetering vinden en werden uitgeschakeld. Albon wees naar vuile lucht van Bearman als reden van het teleurstellende resultaat: "Dirty, dirty. Ze wisten precies wat ze aan het doen waren", zei de Williams-coureur over de radio. Isack Hadjar, Leclerc, Fernando Alonso, Kimi Antonelli en Pierre Gasly plaatsten zich wel in de sessie voor de top tien.

Five more are eliminated! This time it's the end of Q2... ❌



11. Albon

12. Bortoleto

13. Lawson

14. Stroll

15. Bearman#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/qCQzBM6equ — Formula 1 (@F1) May 31, 2025

Verstappen komt 0.302 seconden tekort

Norris zette een 1:11.819 neer tijdens de eerste run van Q3. Dat bracht hem 0.017 seconden onder Piastri. Russell hoopte op een slipstream van Mercedes-teamgenoot Antonelli, maar die kreeg hij niet en dus was hij een kwart van een seconde langzamer. Dat bracht hem tijdelijk op de derde stek voor Leclerc. Verstappen kwam maar liefst een halve seconde tekort. "Geen grip aan de achterkant", klaagde de Red Bull-coureur. Alonso, onder luid gejuich van het Spaans-Catalaanse publiek, deed één run halverwege de sessie en plaatste zichzelf indrukwekkend op de vijfde positie voor Verstappen.

Piastri ging paars in sector 1, 2 én 3 om de pole position af te pakken van Norris met een rondetijd van 1:11.546. Het gat tussen de twee McLarens was maar liefst 0.209 seconden. Verstappen ging vervolgens paars in de laatste sector en plaatste zichzelf op de derde positie, drie tienden achter Piastri. Russell werd vierde voor Hamilton, Antonelli, Leclerc, Gasly, Hadjar en Alonso.

