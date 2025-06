De negende ronde van het Formule 1-seizoen 2025 staat voor de deur. Max Verstappen zal vanaf de derde positie gaan jagen op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Dit is hoe laat de Grand Prix van Spanje begint en waar het gratis te zien is.

Piastri hoopt op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn kampioenschapsleiding uit te breiden en hij heeft al een belangrijke eerste stap gezet: de pole binnenslepen. Hij stond aan het eind van de kwalificatie bovenaan met een 1:11.546, meer dan twee tienden voor Norris. George Russell klokte dezelfde tijd als Verstappen, maar omdat hij dit later deed dan de Nederlander, is het dus de Red Bull op P3 en de Mercedes op P4. Lewis Hamilton zal proberen zijn eerste Ferrari-podium in een Grand Prix te verdienen en gaat het gevecht aan vanaf de vijfde stek.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mol wijst naar opmerking FIA-voorzitter over salarissen: 'Totaal onzinnig'

Weerbericht en tijdschema

Met temperaturen van ongeveer 29°C en wat zon tussen de bewolking zal het een aangename dag worden in Montmeló, het dorp waarin het Circuit de Barcelona-Catalunya ligt. Er is een regenkans van 0 tot 10 procent, dus we kunnen gewoon een droge wedstrijd verwachten.

De zondag begint vroeg met de hoofdrace van de FIA Formule 3 om 8:30 uur, gevolgd door de hoofdrace van de FIA Formule 2 om 10:00 uur. Vervolgens komen de mannen van de Porsche Supercup in actie voor hun enige race om 11:45 uur. Na de pitlanewalk en rijdersparade is het tijd voor de Formule 1. De lichten zullen om 15:00 uur op groen gaan.

Normaal gesproken zijn de Grands Prix alleen te volgen achter de betaalmuur van F1 TV of Viaplay, maar Spanje is één van zeven wedstrijden die live en gratis wordt uitgezonden op RTL Deutschland. Dit gebeurt in samenwerking met Sky Sports Deutschland. De uitzending begint vanwege een voorbeschouwing van een uur om 14:00. RTL Deutschland is voor KPN-klanten op kanaal 47, voor Ziggo-klanten op kanaal 58 en voor Odido-klanten op kanaal 397.

Gerelateerd