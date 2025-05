Max Verstappen (27) kon niet veel uitrichten vandaag op het nauwe stratencircuit van Monaco. De Red Bull-coureur probeerde in de slotfase nog een alternatieve strategie uit door lang buiten te blijven in het geval van een rode vlag, maar deze kwam niet. Het officiële X-account van de Formule 1 zoomde in op deze situatie.

Hij kwalificeerde zich als vierde. Hij finishte als vierde. De Grand Prix van Monaco was ook dit jaar weer weinig enerverend. De verplichte tweestopper gaf niet de gewenste spanning en verschuivingen op de grid. Verstappen probeerde in de slotfase van de wedstrijd nog wel iets om mogelijk wat te winnen, maar dit idee kreeg niet de gewenste uitvoering. Verstappen bleef aan het einde van de Grand Prix extreem lang buiten, terwijl hij nog de tweede verplichte pitstop moest maken. Menigeen vroeg zich af waarom hij niet naar binnen ging, aangezien Verstappen op de boordradio al enige tijd aan het klagen was over zijn banden. Het had alles te maken met een potentiële rode vlag, zo verklaarde hij na afloop.

Verstappen bleef buiten in Monaco vanwege potentiële rode vlag

Verstappen ging aan de leiding op het moment dat hij nog een tweede stop moest maken. Omdat hij al door z'n banden heen was, konden Lando Norris en Charles Leclerc aansluiten. Voor Norris niet ideaal, want hierdoor had hij de Ferrari weer in z'n nek hijgen. Verstappen hoopte dat de twee heren achter hem nog iets zouden proberen wat mogelijk tot een neutralisatie zou leiden, maar dit gebeurde niet. Ook verderop in het veld crashte er niemand en dus kwam Verstappen in de laatste ronde dan toch maar binnen voor een pitstop. Hij finishte hierdoor als vierde. De Formule 1 pakte de situatie even bij de kop op social media.

Verstappen was aan het wachten, maar rode vlag kwam nooit

"Hij [Verstappen] was aan het wachten en wachten, maar de rode vlag kwam nooit voor Max", zo schreven zij in hun bericht, voorzien van een foto van Verstappen. De Red Bull-coureur gaf zelf na afloop van de Grand Prix ook nog tekst en uitleg over de situatie. "Eerlijk gezegd was er voor ons niet veel om te winnen, want ik had een groot gat achter mij. Voor ons was buiten blijven en misschien hopen op een rode vlag of iets dergelijks de enige optie. Ik bedoel ja, we hadden eerder een pitstop kunnen maken, maar dan was ik alsnog vierde geworden", aldus Verstappen.

