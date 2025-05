Helmut Marko zag dat Max Verstappen namens Red Bull Racing zijn meerdere moest erkennen in de coureurs van McLaren en Ferrari. Een vijfde plaats bleek het hoogst haalbare tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco.

Tegenover Sky Sports Duitsland laat Marko zich uit over de P5 - wat een P4 wordt door de gridstraf van Lewis Hamilton - van Verstappen, die dankzij een matige tweede sector uiteindelijk de twee auto's van McLaren en Ferrari voor zich moest dulden. Toch denkt Marko dat zelfs als Verstappen een perfect rondje had gereden, hij niet aan de tijden van Ferrari en McLaren was gekomen. "We weten het zelf niet precies. We hadden gewoon niet de benodigde grip op het cruciale moment. De auto begon steeds meer te glijden, vooral in de laatste sector. Na de derde training hoopte we eigenlijk op de eerste rij of de derde plaats. Het gat is echter overduidelijk. We hadden die tijden niet kunnen neerzetten."

Updates Red Bull

Teamgenoot Yuki Tsunoda kwam niet verder dan P12 en was dus na Q2 al klaar. Deels heeft dat te maken met het feit dat de Japanner door zijn crash in Imola vorig weekend nu niet met de updates rijdt waar Verstappen wel mee rijdt in Monaco. "De updates die we in Imola hadden waren voor twee auto's en met zijn crash heeft hij [Tsunoda] duidelijk de hele onderdelenstructuur in de war geschopt. We moesten hem terugbrengen naar de setup van eerder. Max heeft prioriteit, maar in deze korte periode kan je de productie gewoon niet opvoeren zodat je genoeg onderdelen hebt voor beide auto's."

