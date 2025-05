Max Verstappen was zondag allesbehalve blij met zijn collega's tijdens de eerste twee vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Monaco. Meerdere keren werd hij gehinderd, een paar keer zelfs op levensgevaarlijke wijze. Vooral zijn reactie op een moment met Franco Colapinto viel op.

In Monaco is het, vanwege de niet al te brede wegen en het korte rondje, nogal druk op de baan als alle twintig coureurs op de baan zijn en ze proberen een snel rondje te rijden. Bijna alle coureurs zijn op vrijdag al aan de beurt geweest, waaronder twee keer Verstappen. De Nederlander was er niet blij mee. "Monaco is altijd lastig met het verkeer. Maar vandaag was het twee keer best gevaarlijk. Eén keer tijdens de eerste vrije training en één keer tijdens de tweede vrije training. Dat is niet ideaal. Maar ik weet dat het een training is, en gelukkig ging alles goed."

Verstappen reageert na hinderen Colapinto

De meeste frustratie was te zien nadat Verstappen tijdens een snelle ronde opgehouden werd door Colapinto, de coureur van Alpine die aan zijn tweede weekend voor het Franse team is begonnen. Verstappen kon het hinderen van de Argentijn niet waarderen en had een cynisch duimpje voor hem in huis. Ook klapte de Nederlander richting Colapinto in de auto. Sommige fans konden de reactie van de Nederlander niet zo waarderen en vonden dat de Nederlander te ver ging.

Zie hier de beelden van de boardradio van Verstappen nadat Colapinto hem ophield.

