Dit seizoen is er voorlopig een hoop te doen rondom coureurswissels in de Formule 1. Jack Doohan en Liam Lawson moesten al een "degradatie" slikken, iets dat een flinke deuk in het zelfvertrouwen kan veroorzaken. Guenther Steiner weet hoe hard de Formule 1 is en adviseert de rijders hun hoofd omhoog te houden.

Al na twee races moest Lawson lijdzaam toezien hoe de Red Bull Racing-leiding besloot hem te degraderen tot het tweede team van Racing Bulls ten faveure van Yuki Tsunoda. Voorlopig lijkt de Nieuw-Zeelander aangeslagen te zijn door die degradatie, terwijl het enkele weken geleden opnieuw raak was toen Alpine besloot om Jack Doohan uit de wagen te halen om Franco Colapinto een kans te geven naast Pierre Gasly. Voorlopig is het dit seizoen dus het jaar van de coureurswissels.

Zoveel rookies

Steiner begrijpt wel waarom de teams ingrijpen: "Formule 1 gaat om prestaties. Op dit moment is er zoveel druk over die prestaties in de huidige paddock. Voorafgaand hadden we niet zoveel rookiecoureurs. Misschien is het zo dat er zoveel gebeurt omdat er zoveel rookies zijn. Daarom moet je deze beslissingen nemen, met het belang van het team voorop. Mensen worden steeds ongeduldiger over de prestaties van de coureurs. Het gebeurt. Bij Liam was het een ruil met Yuki tussen de twee teams. Red Bull heeft gelukkig twee teams, waardoor ze de wissel konden doen", vertelt hij in een exclusief gesprek met GPFans.

Portemonnee het belangrijkste

De voormalig Haas-baas vervolgt: "Jack had een heel lastig begin aan het seizoen. Ik hoopte dat hij daar kon blijven, want naar mijn mening is hij een goede coureur. Als de prestaties er echter niet zijn... Het enige dat het team moet doen, is punten scoren. Dat is zo belangrijk voor het kampioenschap. Het is belangrijk voor de portemonnee. Je krijgt meer geld als je hoger eindigt in het wereldkampioenschap. Deze beslissingen gebeuren. Het is wel interessant om te volgen met zoveel rookies", zo stelt de Italiaan.

Zelfvertrouwen beschadigd?

Vervolgens wordt hem gevraagd hoeveel schade zo'n actie oplevert ten opzichte van de jonge rijders: "Absoluut, het helpt je niet. Het is wel onderdeel van je werk om zelfvertrouwen te hebben. Je kan niet altijd goede resultaten hebben. Een sportman moet daarmee om kunnen gaan. Zeker op de momenten dat je niet de winnaar bent. Dat is onderdeel van het coureur zijn. Normaal gesproken is dat niet goed voor je vertrouwen, maar je moet de boel bij elkaar rapen en er weer voor gaan. Anders had je hier überhaupt niet moeten komen."

