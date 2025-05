Max Verstappen had een mooie rol kunnen spelen naast Brad Pitt in de aankomende F1: The Movie, die aankomende 25 juni uitkomt in de bioscoop. Maar deze deal heeft hij afgeslagen. Ook is hij niet langer geïnteresseerd in controverse rondom de FIA of andere zaken. De coureur van Red Bull Racing wil gewoon een rustig leven leiden.

De viervoudig wereldkampioen kwam in 2024 meermaals in opspraak. Zo was hij de eerste coureur om bestraft te worden door de FIA voor zijn taalgebruik. Hij zei het woordje 'f***ed' om zijn auto te beschrijven tijdens een persconferentie met een taakstraf in Rwanda tot gevolg. Er zijn nog steeds discussies gaande tussen de FIA en de vakbonden van F1-coureurs en rallycoureurs, maar Verstappen houdt zich daar niet mee bezig. Hij is tevens klaar met ruzietjes zoals die met George Russell eind vorig jaar. Hij wil naast de Formule 1 gewoon simracen, zijn GT3-team runnen en bij zijn gezinnetje zijn.

Weg van het rumoer

"Daar ben ik eerlijk gezegd niet meer in geïnteresseerd", vertelde Verstappen in een interview met The Telegraph. "Ik leef gewoon mijn leven. Zodra ik de paddock verlaat, denk ik er niet meer aan. Ik ben op de Nordschleife geweest, ik heb andere projecten in de GT3 lopen waar ik passie voor heb, en ik heb nog het simracen met Team Redline. Ik heb het druk. Maar dat houdt me weg van al het rumoer of andere dingen die gaande zijn. Ik heb daar geen interesse in."

Verstappen weigert deal in F1-film

Zelfs een rol in de nieuwe F1-film spelen naast Brad Pitt heeft Verstappen afgeslagen, zo bevestigde hij. De Limburger had eigen scènes kunnen hebben met de Hollywoodacteur, maar hij weigerde. "Ik word daar persoonlijk niet heel enthousiast van. We hebben het erover gehad, maar het is er niet van gekomen. En dat is prima, want dat is niet waar ik hier voor ben." Verstappen is tegenwoordig liever stil op de achtergrond. Met verhaallijnen van de Netflix-docu Drive To Survive, zoals de ruzie met Russell, is hij dan ook niet meer bezig. "Daar worden we toch voor bestraft", zo wees hij naar de FIA-regels omtrent het vloeken. "Ik praat, wanneer het nodig is dat ik praat, maar ik hou van een rustig leven."

