Johnny Herbert, voormalig F1-coureur en ex-steward van de FIA, stelt dat er vaak wordt gesproken over hoe Max Verstappen een voordeel heeft op Lando Norris op mentaal vlak. Toch denkt Herbert dat hij inmiddels niet meer de enige is.

In gesprek met Fruity King stelt Herbert dat niet alleen Verstappen een mentale voorsprong heeft op Norris. Ook Oscar Piastri, leider in het kampioenschap, kan bij dit groepje gevoegd worden. “Het is niet alleen Max Verstappen die een mentale voorsprong heeft op Lando Norris, het is ook Oscar Piastri. Ze proberen allebei een spel te spelen dat erg op elkaar lijkt, namelijk Lando vertellen: 'Wij zijn beter dan jij. Je bent het niet waard om ons te verslaan."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Onderlinge duels race: Verstappen dominant, Leclerc pakt voorsprong op Hamilton

Herbert over Norris

Herbert vervolgt: “De enige manier waarop hij dat kan overwinnen is door constant die snelle rondetijden en die snelle raceprestaties neer te zetten, zoals hij vorig jaar deed. Maar het zijn die kleine foutjes die wat meer zijn gaan meespelen en het is proberen om dat glad te strijken. Is dat druk? Mogelijk. Maar als het druk is, is dat precies waar je toe in staat moet zijn, zoals Max doet en zoals Oscar op dit moment lijkt te kunnen, als het zijn schouder raakt, ketst het gewoon af. “Hij gaat die druk krijgen die hij nodig heeft. Hij krijgt dat pak slaag van Max, die graag zijn spelletje speelt, maar hij krijgt het ook aan de andere kant van de garage van Oscar. Hij krijgt het dus eigenlijk in stereo, maar het gaat erom dat hij het aflegt. Dat is wat de groten altijd doen. Zelfs wanneer je de jongens aan het einde in die koelruimte ziet, is Oscar zo zelfverzekerd in die ruimte. Soms is het heel subtiel, maar hij geeft een boodschap af: 'Ik ben beter dan jullie."

Gerelateerd