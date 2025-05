De F1-stand 2025 is weer flink op de schop gegaan als gevolg van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Oscar Piastri staat weliswaar nog steeds aan kop in het WK, maar Max Verstappen heeft duidelijk weer een vinger in de pap gekregen met betrekking tot de titelstrijd. De Nederlander won op Imola en is zodoende weer helemaal terug in het gevecht om de wereldtitel.

Na de vrijdag in Italië leek het er nog op dat McLaren de grote favoriet ging zijn voor het weekend in Imola, maar niets bleek minder waar. Verstappen en Red Bull wisten het tij - naarmate het weekend vorderde - te keren en kwamen als winnaar uit de bus tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. Verstappen was voor het eerst dit seizoen oppermachtig. Hoewel McLaren als team wél meer punten haalde, moest het in het klassement bij de coureurs een klap incasseren. Verstappen mocht 25 WK-punten laten bijschrijven en bracht daarmee zijn totaal op 124 punten. Hiermee bracht hij zichzelf weer helemaal terug in de titelstrijd, want kampioenschapsleider Piastri staat nu op 146 punten.

Artikel gaat verder onder video

McLaren-coureurs voelen hete adem van Verstappen in F1-stand

Qua posities is er in het F1-klassement nog niets veranderd ten opzichte van de race in Miami, maar Verstappen heeft de druk wel flink opgevoerd richting de rijders van McLaren. Lando Norris had vorige week nog een voorsprong van 16 punten op de Red Bull-coureur, maar na afgelopen zondag is de voorsprong geslonken tot 9 punten. Norris zal komend weekend, tijdens de Grand Prix van Monaco, dus vol aan de bak moeten om zijn tweede plek in het WK te behouden. Ook voor Piastri, de leider in het klassement, staat de druk er vol op. Hij finishte in Imola immers achter zijn teamgenoot en heeft daarom nog maar een voorsprong van 13 punten op Norris.

Ferrari doet voor eigen publiek goede zaken in WK

Ferrari reed in Imola voor eigen publiek - en hoewel de Tifosi misschien niet helemaal het gewenste resultaat voorgeschoteld kreeg, zagen ze wel hoe Lewis Hamilton de vierde plek veilig wist te stellen en daarmee Kimi Antonelli passeerde in het algemeen klassement. Hamilton staat nu op de zesde plaats in het WK met 53 punten. Dat zijn er 8 minder dan teamgenoot Charles Leclerc, die vijfde staat. George Russell is de coureur die de Ferrari-mannen nog scheidt van Verstappen. Russell heeft momenteel 99 punten, maar zag vanwege zijn zevende plaats in Imola de coureurs van Ferrari wel dichterbij komen.

WK-stand F1 2025: Piastri aan de leiding, Verstappen derde

# Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren F1 team 146 2 Lando Norris McLaren F1 team 133 3 Max Verstappen Red Bull Racing 124 4 George Russell Mercedes AMG F1 99 5 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 61 6 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 53 7 Kimi Antonelli Mercedes AMG F1 48 8 Alexander Albon Williams Racing 40 9 Esteban Ocon Haas F1 14 10 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 14 11 Carlos Sainz Williams Racing 11 12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 10 13 Pierre Gasly Alpine F1 7 14 Isack Hadjar Racing Bulls 7 15 Nico Hulkenberg Stake F1 Team 6 16 Oliver Bearman Haas F1 6 17 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 0 18 Liam Lawson Racing Bulls 0 19 Jack Doohan Alpine F1 0 20 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team 0 21 Franco Colapinto Alpine F1 0

Gerelateerd