Horner: 'Of ik verbaasd ben dat Piastri niet harder verdedigde tegen Verstappen?'

Max Verstappen (27) wist bij de start van de Grand Prix polesitter Oscar Piastri (24) te verschalken met een gedurfde inhaalactie. Vervolgens trok de Red Bull Racing-coureur een comfortabel gat en wist hij de race in Italië op dominante wijze te winnen. Had Piastri bij de start misschien harder moeten verdedigen? Deze vraag kreeg Christian Horner na afloop voorgeschoteld.

McLaren leek op vrijdag nog de bovenliggende partij in Imola, maar naarmate het weekend vorderde werd Red Bull sterker, zoals wel vaker dit seizoen. Verstappen kwam uiteindelijk net tekort voor pole position, maar dit vormde uiteindelijk geen enkel probleem bij de race op zondag. Verstappen zette bij de start van de Grand Prix een grandioze inhaalactie in en ging polesitter Piastri voorbij. Vanaf dat moment had hij ook totaal geen last meer van het team van McLaren. Een safety car in de slotfase leek nog even roet in het eten te gooien, maar ook tijdens de herstart was Verstappen heer en meester. Had de race wellicht anders kunnen verlopen als Piastri zijn huid duurder had verkocht bij de start?

Imola om meerdere redenen succesvol voor Red Bull

Red Bull-teambaas Horner was na afloop van de race in Imola uitermate tevreden. Het was voor zijn team de 400ste race in de Formule 1 en deze wedstrijd kreeg door Verstappen een gouden randje. Daarnaast was Imola het weekend waarin Red Bull de broodnodige updates introduceerde, dus een goed resultaat was meer dan welkom. Het was ook de eerste zondag in 2025 waarop Verstappen van begin tot eind kon domineren. Het had misschien anders kunnen lopen als Piastri harder had verdedigd bij de start, maar de Australiër leek verrast te worden door de inhaalactie van Verstappen. Horner liet er zijn licht over schijnen bij de media, waaronder GPFans.

Verstappen zag het gat bij Piastri en ging ervoor

Als Horner na afloop van de race de vraag krijgt of hij verbaasd is over het feit dat Piastri niet wat harder verdedigde tegen Verstappen, zegt hij: "Hij [Piastri] probeert de leiding in het kampioenschap te verdedigen. Ja, hij weet hoe gecommitteerd Max is en hij zag het gat en ging ervoor. Dat is gewoon het instictieve racevermogen dat Max demonstreert, iedere week weer."

