Oscar Piastri veroverde zaterdag pole position voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna door Max Verstappen met 0.034 seconden te verslaan. De Australiër was tevreden met zijn rondje.

Na de kwalificatie liet hij meteen van zich horen. "Het was een lastige sessie met de rode vlaggen, vertragingen en de banden. Na gisteren dacht iedereen dat de softs wel prima waren, maar vandaag was het een mysterie. Het team heeft het goed gedaan en we kregen de auto in een prima venster. We hebben wat dingen geprobeerd dit weekend. De auto was daardoor goed tijdens de kwalificatie. De laatste ronde was prima ondanks de auto's in de laatste bocht, maar al met al een prima rondje en dag."

Piastri over tweede run in Q3

Piastri kwam als eerste over de streep tijdens Q3, iets waar hij met McLaren voor koos. "Ik was niet heel enthousiast om eerste te zijn bij de tweede run, maar ik had een grote voorsprong. Natuurlijk verlies je de slipstream, maar je hebt ook geen vieze lucht. Dat hielp mij wel wat. We kozen daarvoor en hebben daar ook genoeg snelheid voor. Het was goed uitgevoerd."

