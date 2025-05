Dit weekend is het tijd voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Ook GPFans is dit weekend aanwezig op Italiaanse bodem en zoals gebruikelijk namen we ook de proef op de som wat betreft de horecaprijzen. Hoe is het in Italië gesteld?

Op dit moment is de zaterdag in Imola in volle gang en zoals altijd in Italië stromen er massa's fanatieke Italiaanse fans richting het circuit, al zijn er natuurlijk ook een hoop Nederlanders en fans van over de hele wereld die een kijkje komen nemen op het iconische Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Qua sfeer en beleving is er in Italië vaak niks om over te klagen en ook rondom het circuit valt er genoeg te beleven én nog belangrijker: lekker eten en drinken is er ook. De grote vraag die we ons altijd stellen is echter: hoe liggen de horecaprijzen?

Artikel gaat verder onder video

Prijzen buiten het circuit

We gingen op onderzoek uit en bekeken de prijzenlijsten bij de vele kraampjes op en rondom het circuit. Het is natuurlijk lekker om in het warme weer van rond de 20 graden Celsius een verkoelend drankje te drinken, maar wat betaal je daar nou voor? Allereerste bekeken we de prijzen rondom het circuit, waar vele lokale horecatentjes de kans natuurlijk schoon zien om een mooi weekend te draaien. In het dorpje Imola zijn de prijzen prima te doen. Je betaalt ongeveer een euro of drie a vier voor een biertje, dezelfde prijs als een blikje Red Bull of wat fris. Een bakkie Italiaanse koffie kun je al voor één euro op de kop tikken, terwijl je voor zo'n vijftig cent meer een flesje water bemachtigt. Wie een cocktail wil, is zo'n zeven piek kwijt.

Ook aan eten is er natuurlijk in het land van de pizza en pasta geen gebrek bij de lokale kraampjes. Vanzelfsprekend verkopen de meeste tentjes met de drukte rondom een Grand Prix-weekend voornamelijk een simpele hap, maar daar zijn de prijzen ook goed door te doen. Bij de sommige tentjes kun je voor iets meer dan vijf euro al een bakje pasta halen, terwijl je voor een pizza een paar euro meer kwijt bent. Voor een frietje betaal je rond de 4,50 euro en broodjes gaan voor zes a zeven euro over de toonbank.

Prijzen op het circuit

Iets verderop op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari liggen de prijzen vanzelfsprekend een stukje hoger dan buiten de hekken, al valt dat wat betreft de gebruikelijke dranken nog wel behoorlijk mee. Ook in de fanzone op het circuit betaal je 1,50 euro voor een watertje of een bakje koffie. Voor een goudgele rakker ben je wel wat meer kwijt: 7,50 euro voor een pilsje. Zowel een Red Bull als normale frisdrank zal 4,50 euro kosten. Ook qua eten is er verschillende keuze op het circuit. Voor een sandwich betaal je zo'n zes euro en ook voor de zoetekauw kun je bijvoorbeeld cake en tiramisu kopen voor hetzelfde bedrag als een sandwich. Voor de wat grotere trek zijn er natuurlijk ook pizza's en pasta's te verkrijgen. Die prijzen gaan wat meer richting de tien euro.

Gerelateerd