Max Verstappen (27) heeft gereageerd op de geruchten die momenteel rondgaan omtrent Red Bull Racing-teambaas Christian Horner (51). De Brit zou onder druk staan en mogelijk na de Grand Prix van Emilia-Romagna op straat worden gezet door de aandeelhouders van Red Bull.

Het loopt al enige tijd niet helemaal lekker bij Red Bull Racing. De prestaties op de baan zijn ondermaats en ook intern rommelt het bij de Oostenrijkse renstal. Horner staat daardoor in zijn rol als eindverantwoordelijke onder druk. Horner kreeg vorig jaar al een deuk in zijn imago toen hij beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag, waarvoor hij overigens is vrijgesproken. Vervolgens liepen de prestaties terug en trokken grote namen, zoals Adrian Newey en Jonathan Wheatley, de deur achter zich dicht. Ook de toekomst van goudhaantje Verstappen is hierdoor onzeker geworden en dit alles maakt dat de aandeelhouders van Red Bull onrustig worden. Er klinken geluiden dat men na Imola wil ingrijpen en Horner op straat wil zetten. Maar wat daar van waar is? Niet veel, denkt Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen zet vraagtekens bij geruchten omtrent Horner

"Eerlijk gezegd heb ik geen idee waar ze [de geruchten omtrent Horner, red.] vandaan komen", zo begint Verstappen ten overstaan van Sky Sports F1. "Natuurlijk volg ik dat ook niet allemaal. Mensen stellen me er veel vragen over en dan denk ik, eerlijk gezegd: 'ik weet echt niet wie dat überhaupt in de wereld brengt.'" Van de geruchten over een vertrek van Horner gelooft Verstappen dus niet zoveel, maar hij erkent wel dat de zaakjes momenteel niet op de rit zijn. "Natuurlijk denk ik dat we als team niet helemaal tevreden zijn met hoe we presteren, maar we werken er ook aan om competitiever te zijn", zo zegt de Limburger.

Verhalen over vertrek Horner "betekenen niets" voor Verstappen

Dat de prestaties niet naar wens zijn, is volgens Verstappen geen reden om aan te nemen dat Horner na de Grand Prix van Emilia-Romagna zijn biezen moet pakken. "Maar natuurlijk denk ik dat als je iedereen deze vraag stelt, niemand blij of tevreden is met zijn of haar prestaties. Je wilt altijd beter zijn. Je wilt meer presteren. Dat is wat we proberen te doen. Dus voor mij betekenen deze geruchten niets", aldus de regerend wereldkampioen.

Volg GPFans op Facebook voor het laatste F1-nieuws

Klik hieronder op 'Pagina volgen' om ons met één klik gratis te volgen.

Gerelateerd