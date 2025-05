Klassementsleider Oscar Piastri kijkt uit naar de Grand Prix van Imola. De Australiër legt tijdens de persconferentie uit dat hij verwacht dat McLaren moeilijk te verslaan zal zijn, al denkt hij wel dat de concurrentie in Italië dichterbij zal komen.

De MCL39 is volgens Lando Norris geen makkelijke wagen. Hoewel Piastri dat deels beaamt, is hij vooral blij met het behaalde succes. "Ik geniet van het succes, maar belangrijker nog is het werk achter de schermen dat nodig was om dit allemaal te bereiken. Winnen met een auto als deze is ontzettend bevredigend," opent Piastri.

Piastri wil alles uit de MCL39 persen

In Miami lag de MCL39 een straatlengte voor op de rest, waarbij Piastri 37 seconden eerder over de streep kwam dan de eerste niet-McLaren-coureur. "Ik verwacht niet dat dit elk weekend zo zal zijn. Zonder de warmere omstandigheden wordt het moeilijker om dat resultaat te herhalen. Of we hier dezelfde prestatie kunnen leveren, weet ik niet. Het circuit is anders, sneller. Ik verwacht dat de tegenstand dichterbij zit. We moeten alles perfect doen," legt hij uit. De warme omstandigheden in Miami speelden McLaren in de kaart: "We keken vanaf het begin van het seizoen optimistisch naar Miami. We dachten dat de omstandigheden onze sterke punten zouden benadrukken, en dat bleek ook zo te zijn."

Concurrentie blijft sterk

Waar McLaren in 2024 het tij wist te keren met gerichte updates, verwacht Piastri niet dat de concurrentie dat op korte termijn ook lukt. "Ik rijd sterk en het team stelt me in staat om dat te doen. Ik denk dat we het hele seizoen competitief zullen zijn. Een zegereeks beginnen? We hebben de kwaliteiten om opnieuw te winnen, maar de concurrentie blijft sterk. De strijd buiten McLaren is motiverend, maar het is ook een voordeel om de beste auto te hebben. We willen elkaar verslaan om te winnen. En ik denk dat het de rest van het seizoen zo zal blijven."

Hoewel Norris voorlopig het onderspit delft ten opzichte van zijn teamgenoot, blijft Piastri nuchter: "Het voordeel ten opzichte van Lando? Dat wil je vooral aan het einde van het seizoen hebben."

