Het eerste Europese raceweekend van de Formule 1-kalender staat voor de deur met de Grote Prijs van Emilia-Romagna. Voor veel teams is dit hét ideale moment om met updates te komen, in een poging het gat naar McLaren te dichten – al staat het papaja-oranje team zelf ook niet stil.

Na de race in Miami heeft Oscar Piastri zijn positie als leider in het kampioenschap bevestigd. De Australiër voert het klassement aan met 131 punten, gevolgd door teamgenoot Lando Norris, die momenteel op 115 punten staat. Max Verstappen moet het met minder competitief materiaal opnemen tegen de twee McLarens en staat derde met 99 punten. George Russell volgt op slechts zes punten achterstand, en Charles Leclerc maakt de top vijf compleet met 53 punten.

Persconferenties

Aangezien er dit weekend in Imola wordt geracet is er geen gegoochel met tijdsverschil. Het eerste drietal wordt donderdag om 14:30 uur verwacht tijdens de persconferentie: Franco Colapinto, Lance Stroll en Oscar Piastri. Om 15:00 uur zullen Esteban Ocon, Kimi Antonelli en Liam Lawson de pers te woord staan. Vrijdag om 15:30 uur is het de tijd voor de teambazen. Frédéric Vasseur, Andrea Stella en Tim Goss zullen zich namens de teams melden.

Donderdag 14:30 uur Franco Colapinto Alpine Lance Stroll Aston Martin Oscar Piastri McLaren

Donderdag 15:00 uur Esteban Ocon Haas Kimi Antonelli Mercedes Liam Lawson Racing Bulls

Vrijdag 15:30 uur Frédéric Vasseur Ferrari Andrea Stella McLaren Tim Goss Racing Bulls

