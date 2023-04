Jan Bolscher

Dinsdag 4 april 2023 15:25

Wie regelmatig naar de Formule 1 kijkt, kan ongetwijfeld blind invullen welk logo bij welk team hoort. Zo horen de twee rode stieren bij Red Bull Racing en het steigerend paard bij Ferrari. Maar veel van de formaties hebben een aantal ‘verborgen’ betekenissen in hun logo’s verwerkt zitten, neem bijvoorbeeld het golfje boven de 'N' in het McLaren-logo. In deze special nemen we het allemaal onder de loep.

Red Bull Racing

Niet alle teams hebben trouwens geheime of historische boodschappen in hun logo verwerkt zitten. Kijk bijvoorbeeld naar Red Bull Racing. Red Bull Racing is in 2005 opgericht door de afgelopen jaar helaas overleden Dietrich Mateschitz. De Oostenrijkse miljardair had 49% van de aandelen van het populaire energiedrankje Red Bull in handen. Je zal je dan ook niet afvragen waar de naam van het team van Max Verstappen en Sergio Perez vandaan komt. Hetzelfde geldt voor het logo. Deze bestaat uit twee rode stieren - oftewel Red Bull’s, - die tegenover elkaar staan. Wie die overige 51 procent van de aandelen in bezit heeft? De Thaise familie Yoovidhva. Zij zijn de oorspronkelijke bedenkers van het drankje.

Ferrari

Goed, Ferrari dan. Een zwart steigerend paard op een gele achtergrond, daar kan vast niet veel achter zitten, toch? Jazeker wel. Achter het logo van de Italiaanse grootmacht gaat namelijk een bult geschiedenis schuil. Het merk Ferrari is opgericht door Enzo Ferrari. Deze Italiaanse coureur heeft ook het logo bedacht, maar daar zit een bijzonder verhaal achter. Het steigerend paard is namelijk een eerbetoon aan Francesco Baracca, een in Italië legendarische gevechtsvliegtuigpiloot die tijdens de Eerste Wereldoorlog 34 zeges boekte met zijn team, totdat hij in 1918 uit de lucht werd geschoten en omkwam. Baracca stond onder andere bekend vanwege het feit dat hij altijd een rood steigerend paard op de zijkanten van zijn vliegtuig schilderde. Enzo nam het steigerend paard vervolgens als eerbetoon over in het Ferrari-logo. Hij veranderde de kleur van rood naar zwart, als symbool van rouw vanwege zijn overlijden.

En dan de Zilverpijlen: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Het tekstuele gedeelte is niet zo ingewikkeld. Mercedes staat uiteraard voor, inderdaad, Mercedes. AMG is de afdeling van Mercedes-Benz die zich bezighoudt met het optimaliseren van voertuigen en Petronas is de hoofdsponsor. Het logo zelf heeft wel een diepere betekenis. De drie punten van de omcirkelde ster zouden namelijk staan voor het feit dat de fabrikant motoren wilde ontwikkelen voor de drie gebieden van mobiliteit: Ter land, ter zee en in de lucht.

McLaren

We noemden het net al even kort, maar ook achter het logo van McLaren gaat meer schuil dan je denkt. De Britse grootmacht heeft een vrij eenvoudig logo. De naam uitgespeld inclusief een golfje boven de letter N. Over waar dit golfje vandaan komt, bestaan twee verhalen. Vroeger werkte McLaren namelijk samen met Marlboro, dat ook een dergelijk golfje in het logo had. McLaren zou dit simpelweg overgenomen hebben en met de tijd zou het het golfje van vandaag de dag geworden zijn. Een ander verhaal, eentje meer van deze tijd, is dat het golfje symbool zou staan voor de draaikolkjes die te zien zijn bij de achtervleugel als een Formule 1-auto in de windtunnel staat.

AlphaTauri

Dan gaan we door naar het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing: AlphaTauri. Voorheen heette dit Toro Rosso, wat Italiaans is voor, inderdaad: rode stier. Zo ver geen verrassingen. Fans waren echter verbaasd toen de formatie haar naam eind 2019 veranderde naar AlphaTauri, een kledingmerk dat in 2016 werd opgericht door Red Bull. Want wat had dit nog met Red Bull Racing te maken? Nou, er is over nagedacht. Het logo spreekt wel voor zich: de A en de T zijn simpelweg de initialen van AlphaTauri. De gedachte achter de naam gaat wat dieper. De naam komt namelijk van Alpha Tauri: een gigantische rode ster in het sterrenbeeld Taurus, oftewel: stier. Rode ster, rood is red, Red Bull. Taurus, Tauri. Snap je hem? Eigenlijk wordt er dus verwezen naar een rode ster in het sterrenbeeld stier, wat uiteindelijk weer naar rode stier verwijst. Goed bedacht!

Het Formule 1-team van Williams is één van de meest succesvolle teams dat ooit aan de sport heeft deelgenomen. Ondanks dat de Britse formatie de afgelopen jaren voornamelijk achteraan rijdt, heeft het dan ook een prachtige geschiedenis. Je kunt er uren over praten, maar toch gaat er niets van die geschiedenis schuil achter het logo. Williams gebruikt namelijk gewoon de naam Williams als logo. Daarnaast dienst de ‘W’ soms als losse variant, wat uiteraard voor Williams staat.

Het Formule 1-team van Renault is inmiddels omgedoopt tot Alpine. De naam Renault was de achternaam van de oprichters van het merk: Louis, Marcel en Fernand Renault. Het logo van de Franse fabrikant is een ruit, of volgens velen een diamant. Dit zou staan voor kracht, al is er geen duidelijke uitleg achter het logo bekend. Alpine maakt gebruikt van twee logo’s: Bij de eerste wordt Alpine volledig uitgeschreven en staan er vijf schuine strepen voor. Deze staan symbool voor groei, progressie en innovatie. Ook is de kleur blauw een bewuste keuze geweest. Blauw is namelijk de kleur van professionaliteit en stabiliteit, wat naar eigen zeggen de kernwaarden van het bedrijf zijn. Er is ook een kortere versie van het logo. Een A met een streep erdoor. Wat de betekenis achter deze is, moeten we ze nog een keer vragen.

Alfa Romeo dan? Ook deze is behoorlijk ingewikkeld. De groen/wit/rode streep onder het cirkelvormige logo staat uiteraard voor de Italiaanse vlag. So far so good. Het logo zelf heeft echter wat meer te vertellen. In de cirkel staat twee symbolen die allebei te maken hebben met de stad Milaan, de bakermat van Alfa Romeo. Aan de linkerkant zien we een rood kruis op een witte achtergrond. Dit stamt uit de middeleeuwen, maar is vandaag de dag ook het stadswapen van Milaan. Aan de rechterkant zie je hoe een groene slang - ‘de Biscione’ genaamd -, een vijand verslindt. Dit was het symbool van de familie Visconti, die in de 14e eeuw over Milaan heerste en verschillende kruistochten aanvoerde met hun legers.

Aston Martin

Net als Renault, bestaat Racing Point ook niet meer in de Formule 1. Dit team is omgedoopt tot Aston Martin. Het verhaal achter het logo is echter best leuk, daarom noemen we hem toch even. Racing Point maakte altijd gebruik van het woord Racing, gevolgd door een punt. Dit staat natuurlijk voor Racing Point, maar de naam van de hoofdsponsor werd hier altijd boven gezet. Waardoor er in principe ‘naam hoofdsponsor Racing’ stond. Slim bedacht dus door de marketingafdeling. Aston Martin dan? Dat zijn de welbekende vleugels met de naam van de fabrikant in het midden. Het logo bestaat uit drie kleuren: zwart, groen en wit. Dit staat voor elegantie, prestige, originaliteit en nog een aantal van dat soort termen.

Tot slot, Haas. Het rood en witte kleurenpatroon zou staan voor kracht en progressie. De dynamische letters zouden daarnaast beweging en snelheid aan het logo toe voegen. Tenminste, dat is hoe het op het internet staat. Nu de handen ineen zijn geslagen met MoneyGram als hoofdsponsor, is het logo ook enigszins aangepast. Aan de rechterkant van de cirkel om de letter H, is nu een pijltje in een rode stip zichtbaar: het logo van de hoofdsponsor.