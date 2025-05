Jos Verstappen deed dit weekend mee aan de Rally Hongarije om zo ervaring op te doen met het rijden op gravel. De Nederlander eindigde dit weekend uiteindelijk als achtste na een weekend met pieken en dalen.

In 2022 maakte Verstappen bekend dat hij zich wilde gaan focussen op het rijden van rallyraces en dat zou hij gaan doen in de BRC. Ook maakte hij tussendoor een uitstapje naar het allerhoogste niveau, de FIA World Rally Championship (WRC). Het is als het ware het tweede leven van de man die het racen maar niet los lijkt te kunnen laten en dus heeft hij gekozen voor dit nieuwe avontuur. De resultaten en de ervaringen in 2022 en 2023 hebben voor zo'n positief gevoel gezorgd bij de Nederlander dat het smaakt naar meer, waardoor hij het in 2024 nog wat verder opschroefde en ook dit jaar weer enthousiast doorgaat.

Het afgelopen weekend was hij wederom actief tijdens de Rally Hongarije, de tweede ronde van het European Rally Championship (ERC). Uiteindelijk werd hij samen met copiloot Renaud Jamoul achtste in hun Skoda Fabia RS Rally 2-auto. “Voordat we naar Hongarije afreisden, had ik voor een achtste plek getekend. Het was erg zwaar en moeilijk. Renaud heeft het fantastisch gedaan en mij er doorheen geholpen. Ik ben blij met dit resultaat, ondanks dat we nog lang niet goed genoeg zijn. We blijven hard werken om onszelf te verbeteren. Er is veel om over na te denken en te analyseren. We nemen veel mee naar huis, met name de hele ervaring van een rally op gravel", vertelt Verstappen senior na afloop tegen Verstappen.com.

In de war

Verschillende resultaten tijdens de proeven droegen uiteindelijk dus bij aan een achtste plek in de rally: "Het waren lastige omstandigheden met heel weinig grip. Soms gingen we veel te hard een bocht in, dus we moeten wat rempunten in de notes aanpassen. We doen ons best. Ik heb m’n rijstijl aangepast aan de gravel waar we op rijden. We leren hier veel van. De eerste keer over deze proeven was moeilijk, maar daarna zullen we ons verbeteren.” Verstappen maakte zelf ook nog een foutje met veel tijdsverlies: “Ik was in de war, omdat er zoveel sporen waren en het moeilijk was om te zien waar we heen moesten. Natuurlijk hebben we de notes, maar je kijkt ook waar je heengaat. Ik maakte gewoon een foutje." Toch is hij tevreden: “Het ging goed, we hebben ons verbeterd. We hebben kleine wijzigingen in de notes aangebracht. We blijven eraan werken. Uiteindelijk willen we competitief worden. Ik weet dat dat een moeilijke opgave is, want de toppers hebben veel meer ervaring dan ik. Maar we doen ons best om zo ver mogelijk te komen.”

