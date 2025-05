Voormalig Formule 1-teambaas Otmar Szafnauer is van mening dat er een twaalfde team op de startgrid moet komen te staan, en wil zich ervoor inzetten om dat te laten gebeuren.

Het startveld van de Formule 1 wordt in 2026 voor het eerst in jaren uitgebreid. General Motors en Cadillac hebben de handen ineengeslagen en, na heel wat gesteggel, uiteindelijk toestemming van de FIA gekregen om vanaf volgend jaar deel te mogen nemen aan de koningsklasse van de autosport. Otmar Szafnauer, voormalig teambaas van Alpine, ziet dit als een signaal dat het motorsportorgaan ervoor openstaat om de deelnemerslijst verder uit te breiden.

Artikel gaat verder onder video

Twaalfde team in de Formule 1?

"In mijn 28 jaar in de sport, was er een tijd waarin we twaalf teams in de Formule 1 hadden", vertelt Szafnauer tijdens een evenement van Axios en The Race. "En voordat ik begon - ik tekende mijn contract [bij BAR] in 1997 en begon in 1998 - waren er nog meer. Toen hadden we zelfs pre-qualifying. Dus ik denk dat er ruimte is voor een twaalfde team. En als er een twaalfde team komt, wil ik voorbereid zijn. Ik wil de succesvolle bieder zijn van het twaalfde team, daar heb ik aan gewerkt.

Biedingsproces

Szafnauer vervolgt: "Er is absoluut genoeg ruimte voor twaalf teams. Cadillac heeft het elfde plekje gekregen. Volgens mij waren er vier of vijf aanmeldingen voor dat plekje. Uiteindelijk is Cadillac gekozen door de FIA en uiteindelijk de Formule 1, of door Liberty Media. Dus ik denk dat als ze het biedingsproces starten voor dat twaalfde plekje, er meer dan één kandidaat zal zijn. Ik wil zeker weten dat mijn aanvraag de beste van alle aanmeldingen is."

Gerelateerd