Franco Colapinto staat op het punt om woensdag een belangrijke test uit te voeren op het circuit van Zandvoort met Alpine, een test die mogelijk de weg vrij kan maken voor zijn terugkeer in F1. Eerder meldde GPFans al dat er testdagen in Zandvoort zouden zijn en welke teams in actie kwamen.

Het geruchtencircuit draait al sinds eind 2024 op volle toeren en deze test zou zomaar eens het begin kunnen zijn van de terugkeer van Colapinto in F1. De Argentijn, die sinds januari bij Alpine zit, heeft zijn naam inmiddels al goed gevestigd binnen het Franse team. De geruchten over zijn rol zijn sindsdien alleen maar toegenomen. Zo waren er zelfs geruchten dat hij Jack Doohan al zou gaan vervangen, nog voordat de Australiër zijn eerste race had gereden. De druk op Doohan is dan ook behoorlijk hoog, zeker gezien zijn prestaties tot nu toe. De Australiër heeft nog geen punten gescoord in de eerste zes races van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Test in Zandvoort

De test in Zandvoort is een TPC-test (Testing Previous Car), iets wat Colapinto de kans geeft om zich te laten zien op het circuit in Nederland. Alpine heeft twee dagen ingepland voor deze test, dinsdag heeft Ritomo Miyata gereden. De focus ligt nu op de jonge Argentijn, die woensdag in actie zou gaan komen. Toch heeft de Franse renstal, ondanks alle geruchten, nog niks officieel gemaakt over een mogelijke wissel van coureurs.

Alpine richting GP Emilia-Romagna

Met de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola om de hoek zou een eventuele aankondiging snel moeten volgen als Colapinto daadwerkelijk zijn debuut mag gaan maken. Met Paul Aron en Ryo Hirakawa heeft Alpine nog twee andere reservecoureurs, waardoor het maar de vraag is wat er met Doohan gaat gebeuren als hij daadwerkelijk na zes races al vervangen gaat worden vanaf volgende week.

Gerelateerd