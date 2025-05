Het Formule 1-circus maakt zich op voor de eerste Grand Prix van 2025 in Europa. Imola is weer gastheer van de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. Oscar Piastri heeft voor de zevende ronde van het seizoen een voorsprong van 16 punten op Lando Norris en 32 punten op Max Verstappen. GPFans neemt het tijdschema met je door.

De koningsklasse van de autosport bezocht Imola voor het eerst in 1980. Vanwege verbouwingen op Monza mocht het de Grand Prix van Italië organiseren. Het was zo'n succes dat de Formule 1 naar Imola bleef gaan, maar dan onder de naam van de San Marino Grand Prix. Het circuit onderging enkele veranderingen na de treurige dood van Roland Ratzenberger en Ayrton Senna in 1994. Onder andere de bloedsnelle Tamburello- en Villeneuve-bochten werden omgetoverd tot chicanes. In 2005 zagen we een mooi gevecht om de overwinning tussen Fernando Alonso en Michael Schumacher, maar twee jaar later verdween Imola van de kalender. Het keerde dankzij de coronapandemie terug in 2020 als de Emilia-Romagna Grand Prix. In 2026 moet het hoogstwaarschijnlijk plaatsmaken voor de gloednieuwe race in Madrid.

Autodromo Internazionale di Enzo e Dino Ferrari

Imola, wat officieel het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari heet, heeft sinds 2008 een configuratie met een lengte van 4,909 kilometer. Dat betekent dat er 63 ronden verreden gaan worden. Het ronderecord staat op naam van Lewis Hamilton. Hij klokte in 2020 een tijd van 1:15.484, toen hij nog in dienst reed van Mercedes. Max Verstappen won vorig jaar vanaf de pole position, maar stond vol onder druk van Lando Norris. Uiteindelijk kwam de laatstgenoemde 0,725 seconden tekort. Charles Leclerc maakte het podium af voor de tifosi. In 2023 werd de race in Imola geannuleerd vanwege dodelijke overstromingen.

Tijdschema Grand Prix van Emilia-Romagna

Voor het eerst dit seizoen gaat er geracet worden in onze tijdzone. Vrijdag 16 mei begint met de trainingen van de FIA Formule 3 en FIA Formule 2, voordat de Formule 1 aan de beurt is met VT1 om 13:30 uur. Na de F3- en F2-kwalificaties zal Vrije Training 2 worden gehouden om 17:00 uur. De dag wordt afgesloten met de enige trainingssessie van de Porsche Supercup.

F3 opent zaterdag 17 mei met de sprintrace, voordat de Porsche Supercup-deelnemers in actie komen voor hun kwalificatie. Vrije Training 3 van de Formule 1 staat op de planning voor 12:30 uur. Na de F2-sprintrace is het tijd voor de F1-kwalificatie om 16:00 uur.

Zondag 18 mei begint met de hoofdraces van F3 en F2. Daarna wordt de seizoensopener gehouden van de Porsche Supercup met de Nederlandse coureurs Wouter Boerekamps, Robert de Haan, Kas Haverkort, Jaap van Lagen, Dirk Schouten en Flynt Schuring. De F1 Grand Prix van Emilia-Romagna zal om 15:00 uur van start gaan.

Vrijdag 16 mei

13:30 uur: Vrije Training 1

17:00 uur: Vrije Training 2

Zaterdag 17 mei

12:30 uur: Vrije Training 3

16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 18 mei

15:00 uur: Grand Prix van Emilia-Romagna

