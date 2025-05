Het hoge woord is eruit: Max Verstappen is voor het eerst in zijn leven vader geworden. Zijn vriendin Kelly Piquet was uitgerekend begin mei, en donderdag bevestigde Red Bull Racing dat de Nederlander de mediadag in Miami zou overslaan. De reden hiervoor werd niet bekendgemaakt, uit respect voor de viervoudig wereldkampioen en zijn vriendin.

Gerelateerd