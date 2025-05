Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is op de hoogte van het nieuws rond Max Verstappen, hoewel het nog niet officieel is bevestigd dat de Nederlander vader is geworden. De Engelsman is blij voor zijn collega en vertelt dat hij in Djedda al een enthousiaste Verstappen zag, die klaar leek voor het vaderschap.

Red Bull Racing gaf donderdag een verklaring over de afwezigheid van Verstappen tijdens de mediadag in Miami. De privéjet van de Nederlander bleef namelijk in Monaco staan, zo was te zien. Het Oostenrijkse team wilde uit respect voor de familie weinig kwijt, maar benadrukte dat de viervoudig wereldkampioen dit weekend ‘gewoon’ in actie zal komen.

Bijzonder

Hamilton zelf heeft (nog) geen kinderen. De Engelsman heeft zich daar in het verleden nauwelijks over uitgelaten, maar gaf aan dat zijn racecarrière momenteel voorrang heeft. Toch kan hij zich goed inleven, en tijdens de persconferentie in Miami reageerde hij op het nieuws over Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet. "Ik wens hem gewoon het allerbeste. Het is iets geweldigs, zo bijzonder," zei hij. Daarnaast blikt de Ferrari-coureur terug op het vorige raceweekend in Djedda: "Ik sprak hem kort in Saoedi-Arabië en zag hoe enthousiast hij was - grote felicitaties voor hem," aldus Hamilton.

Straight to the garage 🤝 pic.twitter.com/MRbrIqOUu5 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 1, 2025

