Het team van Ferrari is richting de Grand Prix van Miami in samenwerking met titelsponsor HP met een speciale livery op de proppen gekomen. De reacties op het internet zijn echter niet mals. Het was zelfs zo erg dat de reacties op de eerste Instagram-post een tijdje werden uitgezet.

Dit weekend in Miami hebben meerdere teams besloten om met een speciale livery op de proppen te komen. Racing Bulls en Sauber zijn onder meer met wat speciaals gekomen en ook het team van Ferrari heeft de bak een likje nieuwe verf gegeven. Er hing na het onthullen van de racepakken toch wel wat hype rondom de tijdelijke livery, maar daar is nu toch bij heel veel fans teleurstelling ontstaan. Woensdagavond laat kwam men met de onthulling en de reacties waren vervolgens niet mals. Kortstondig werd de mogelijkheid om te reageren zelfs uitgezet op Instagram.

Zwaar negatieve reacties

Later werd deze mogelijkheid weer opengegooid en de reacties waren vervolgens niet om over naar huis te schrijven, ook niet op internetforum Reddit: "Prachtig werk, het is afschuwelijk!", reageert iemand. "Ze maken deze dingen vast expres lelijk", zegt weer iemand anders. "Onze verwachtingen waren niet hoog, maar heilige moeder van God, dit is afschuwelijk", voegt weer iemand anders toe. Ook op Instagram zelf is het er niet beter op geworden: "Enzo Ferrari gaat degene die hier akkoord op heeft gegeven de rest van zijn leven achtervolgen."

