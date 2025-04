'Rijderswissel F1 op komst in Imola', Oud-werknemer McLaren steunt Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Langzaam maar zeker gaan we ons opmaken voor alweer de zesde race van dit Formule 1-seizoen: de Grand Prix van Miami in Florida, Verenigde Staten. In aanloop naar de race van dit weekend is het persconferentieschema voor de donderdag alvast bekend gemaakt. Max Verstappen is daarbij niet aanwezig. Dezelfde Verstappen kreeg ineens steun uit onverwachte hoek van oud-monteur bij McLaren, Marc Priestley, Ook was er nieuws rondom Alpine, waar toch weer de naam van Franco Colapinto boven komt drijven.

Artikel gaat verder onder video

Voormalig McLaren-monteur steunt Verstappen: "Daarom heeft Max niks verkeerds gedaan"

Max Verstappen krijgt bijval uit een verrassende hoek na de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Marc Priestley vindt namelijk dat de coureur van Red Bull Racing niks verkeerds deed bij de controversiële start, waarbij Verstappen werd bestraft na een incident met Oscar Piastri. Priestley is een voormalig monteur van McLaren en deelde zijn mening over de gebeurtenissen in Djedda. Meer lezen over de uitspraken van de voormalig McLaren-monteur? Klik hier!

Kans op F1-zitje voor F2-leider Verschoor niet uitgesloten: "Maar hier moeten we reëel in zijn"

Richard Verschoor is momenteel de kampioenschapsleider in de FIA Formule 2, de klasse direct onder de Formule 1. Het komt vaker wel dan niet voor dat de F2-titelwinnaar een zitje in de koningsklasse vindt, maar gaat dat Verschoor ook lukken en krijgen we dus naast Max Verstappen een tweede Nederlander op de grid? Jan Lammers ziet een kans, maar echt waarschijnlijk is het niet. Meer lezen over de kansen van Richard Verschoor? Klik hier!

'Colapinto vervanger van Doohan vanaf Grand Prix van Imola'

De geruchten rondom de mogelijke terugkeer van Franco Colapinto naar F1 zijn weer aangewakkerd. In gesprek met Eduardo Feinmann op de Argentijnse nieuwszender A24, maakte Horacio Marin, CEO van sponsor YPF, een opvallende opmerking over de kans dat Colapinto al in actie gaat komen tijdens de GP van Emilia Romagna als vervanger van Jack Doohan. Meer lezen over het nieuws rondom Alpine? Klik hier!

Persconferenties Miami: Verstappen afwezig, Horner en Wolff samen in de perszaal

Het is bijna tijd voor de zesde race van het seizoen, wanneer het Formule 1-circus neerstrijkt in Miami voor de Grand Prix van Miami. Zoals gebruikelijk is het eerst tijd voor de persconferenties op donderdag en het schema is inmiddels bekend. Tijdens de eerste sessie horen we Pierre Gasly, Lando Norris en Yuki Tsunoda aan het woord. In sessie twee, die dus om 20:00 uur Nederlandse tijd van start gaat, zijn Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg en George Russell van de partij. Max Verstappen is dus dit weekend niet in de perszaal aanwezig. Het hele persconferentieschema zien? Klik hier!

Schumacher wijst naar Horner: 'Daarom gaat het nu zo moeilijk voor Verstappen'

Ralf Schumacher kent de oorzaak van de problemen waar Max Verstappen en Red Bull Racing dit seizoen tegenaan zijn gelopen en weet ook wie daar verantwoordelijk voor is: teambaas Christian Horner. "Ik vind Pierre Waché geen Adrian Newey. Daarom gaat het nu zo moeilijk. Hij [Horner,] heeft het hele team opgebouwd en was samen met [Helmut] Marko verantwoordelijk. Hij had het moeten zien. En hij had Newey nooit mogen verliezen." Het hele artikel met de uitspraken van Ralf Schumacher lezen? Klik hier!

Gerelateerd