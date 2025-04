Richard Verschoor is momenteel de kampioenschapsleider in de FIA Formule 2, de klasse direct onder de Formule 1. Het komt vaker wel dan niet voor dat de F2-titelwinnaar een zitje in de koningsklasse vindt, maar gaat dat Verschoor ook lukken en krijgen we dus naast Max Verstappen een tweede Nederlander op de grid? Jan Lammers ziet een kans, maar echt waarschijnlijk is het niet.

Verschoor sleepte kampioenschappen binnen in de Formule 4 in Noord-Europa en in Spanje, en won de Grands Prix van Nieuw-Zeeland en Macau, voordat hij in de Formule 2 terechtkwam. Hij debuteerde in 2021 en won met MP Motorsport de sprintrace op Silverstone. Genoeg budget om het seizoen af te maken had hij niet, maar hij keerde in 2022 terug en won de sprintrace in Bahrein met Trident. De 24-jarige uit Benschop verhuisde voor 2023 naar Van Amersfoort Racing waarmee hij de hoofdrace in Oostenrijk op zijn naam schreef. Eenmaal terug bij Trident was Verschoor in 2024 sneller dan ooit, maar zag meerdere overwinningen als sneeuw voor de zon verdwijnen door diskwalificaties of mechanische problemen. Uiteindelijk won hij dan toch de hoofdrace in Azerbeidzjan. Nu in 2025 leidt hij de puntenstand na drie weekenden dankzij de zege in de hoofdrace in Saoedi-Arabië.

Het gaat uiteindelijk om de competentie

"Ja, dat kan. Natuurlijk moeten er dan gekke dingen gebeuren, dat is ook duidelijk", reageerde Lammers bij het Ziggo Sport Race Café op de vraag over de F1-kansen van Verschoor. "Het is niet waarschijnlijk, daar moeten we ook reëel in zijn. Niet alleen zijn alle plekken bezet, maar er staan er ook al drie in de rij als reserverijders en juniorrijders." Denk daarbij aan Arvid Lindblad bij Red Bull, Franco Colapinto en Gabriele Minì bij Alpine, Luke Browning en Victor Martins bij Williams, en Felipe Drugovich bij Aston Martin.

Lammers vervolgde: "Je kunt wel gaan zeggen: 'Hij zit al een poosje in de Formule 2. Hij is wat ouder'. Maar uiteindelijk gaat het toch om de competentie. En als hij iemand is die gewoon de prijzen binnen kan brengen, dan is die kans er natuurlijk." Als je Formule 2-kampioen wordt, stroom je niet gegarandeerd door naar de Formule 1. "Kijk naar Drugovich, die werd drie jaar geleden met MP Motorsport kampioen. Nu rijdt Richard ook voor MP Motorsport. Dus dat team, een topteam natuurlijk, heeft er ervaring mee."

